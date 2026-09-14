Am Sonntagabend wurde ein 14-jähriger Bub angeschossen und ein 20-Jähriger mit einer Stichwaffe in Hamburg verletzt. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus. Wer hinter der Attacke steckt, ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Hamburg-Ottensen wurden Sonntagabend zwei Männer verletzt

Ein 14-Jähriger erlitt Schusswunde, 20-Jähriger Stichverletzung im Gesäss

Viele Polizeiwagen vor Ort, Täter auf der Flucht

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagabend lief im Hamburger Quartier Ottensen ein Grosseinsatz der Polizei. Der Grund: Anwohnerinnen und Anwohner hatten Schüsse gehört. Zwei Personen wurden bei der Gewalttat verletzt, berichtet die «Tagesschau». Ein Bub (14) wurde angeschossen, ein junger Mann (20) wurde mit einer Stichwaffe verletzt.

Wie der Norddeutsche Rundfunk vermeldete, wurde der Jugendliche am Bein getroffen. Der zweite Verletzte erlitt einen Stich ins Gesäss. Ein Notarzt versorgte die beiden an der Unfallstelle, anschliessend ging es für sie ins Spital.

Mehr als ein Dutzend Streifenwagen rückten zum Tatort an. Nach dem oder den Tätern wird nun gefahndet. Noch ist unklar, warum es zu der Tat kam.