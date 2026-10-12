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Explosionen am neuen Flughafen in Saudiarabien
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Explosionen am neuen Flughafen in Saudiarabien
Die Huthi-Rebellen haben den internationalen Flughafen King-Fahd in Damman, Saudiarabien, angegriffen. Mehrere Überwachungskamera-Videos zeigen die Explosionen.
Publiziert: vor 4 Minuten
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