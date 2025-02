Bei einer Explosion in einem Kaufhaus in Taichung, Taiwan, sind mindestens vier Menschen gestorben und sieben verletzt worden. Die Ursache ist unklar, doch der Bereich war wegen Bauarbeiten geschlossen. Die Feuerwehr rief dazu auf, den Ort zu meiden.

1/4 Trümmer und Metallteile auf dem Gehweg vor dem Kaufhaus in Taichung Foto: -

Auf einen Blick Explosion in Kaufhaus in Taiwan: Vier Tote, sieben Verletzte

Explosion im 12. Stock im Gastronomiebereich während Bauarbeiten

Bei einer Explosion in einem Kaufhaus in Taiwan sind mindestens vier Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Wie die nationale Feuerwehrbehörde am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Explosion im Gastronomie-Bereich im 12. Stock des Kaufhauses in der Stadt Taichung.

Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Laut Feuerwehr war der Bereich wegen Bauarbeiten geschlossen. Für Such- und Rettungsmassnahmen waren 56 Fahrzeuge und mehr als 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Diese rief die Bevölkerung auf, den Unglücksort zu meiden.

Gebäude erheblich beschädigt

Laut Bürgermeisterin Lu Shiow-yen (63) befand sich unter den Opfern mindestens ein Passant. In dem Bereich um das Kaufhaus befänden sich «viele Bürogebäude und Wohnhäuser», sagte sie. «Wir bitten alle, sich zu ihrer Sicherheit an die Beschränkungen zu halten.»

Auf Videos in Onlinemedien waren grosse Metallstücke, Verkleidungen und Trümmer zu sehen, die auf dem Bürgersteig vor dem Kaufhaus und in umliegenden Strassen verteilt lagen. Weitere Aufnahmen zeigten erhebliche Schäden innerhalb des Gebäudes.