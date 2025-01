Dutzende Verletzte Heftiges Erdbeben erschüttert Taiwan

Ein heftiges Erdbeben der Stärke 6,4 hat Taiwan in der Nacht erschüttert. Es gibt mindestens 27 Verletzte, zudem Schäden an Strassen und Stromausfälle. Die Behörden warnen vor weiteren Nachbeben in den nächsten Tagen.

Publiziert: vor 50 Minuten | Aktualisiert: vor 31 Minuten