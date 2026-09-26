In Athen ist am Freitagmorgen ein Gebäude im beliebten Stadtteil Plaka eingestürzt. Zuvor hat sich eine Explosion ereignet. Sechs Menschen starben, darunter vier US-Touristen.

Janine Enderli Redaktorin News

Schwere Explosion in Athen: In dem bei Touristen beliebten Athener Viertel Plaka kam es am Freitag zu einer heftigen Detonation. Ein dreistöckiges Gebäude brach in sich zusammen. Nun ist klar: Sechs Menschen starben in den Trümmern, darunter vier US-Touristen. Zuvor wurden die gefundenen Personen vermisst.

Der Grund für die Explosion ist noch nicht abschliessend geklärt, jedoch könnte es sich um ein Gasleck gehandelt haben. Die Feuerwehr konnte zwei Frauen aus einem benachbarten Gebäude retten.

Bewohner konnten sich nicht mehr rechtzeitig retten

Offiziell identifiziert sind die Toten noch nicht, berichtet der Nachrichtensender ERTNews. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei zwei der Toten um ein älteres Ehepaar handelt, das im zweiten Stock wohnte. Die weiteren vier Opfer sollen zwei Paare aus den USA sein, die sich in ihrer Unterkunft in der ersten Etage aufhielten.

Polizei und Feuerwehr standen im Grosseinsatz. Die Einsturzgefahr verzögerte die Bergung. Das Viertel Plaka ist besonders bei Touristen beliebt und befindet sich in unmittelbarer Nähe der Akropolis. Durch die Gassen strömen täglich Zehntausende Touristen, die die Sehenswürdigkeiten besichtigen wollen.