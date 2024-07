1/4 Eine Feuerwehrfrau konnte die Schlange beim Kopf packen und einfangen.

Schreckmoment in Österreich: Ein Hund hat beim Spaziergang mit seinem Herrchen in Kärnten einen afrikanischen Riesenpython im Gras entdeckt. Der Hundebesitzer machte noch ein Video und alarmierte dann die Feuerwehr, ehe die Schlange sich in den Wald bei den Ebenthaler Wasserfällen rund zehn Kilometer östlich des Wörthersees verzog.

Eine Schlangenexpertin begutachtete das Video und beruhigte die Feuerwehr, dass es sich nicht um eine giftige Art handelte. Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Ebenthal durchkämmten das Waldgebiet, wie sie dem Sender ORF Kärnten berichteten. «Es war ein angespanntes Gefühl, weil man den Umgang mit Reptilien nicht gewohnt ist. Wir waren erleichtert, als uns die Expertin gesagt hat, dass das Tier für uns ungefährlich ist. Aber ein mulmiges Gefühl bleibt», sagte Feuerwehrmann Jürgen Kilzer.

Sie wollten schon aufgeben, als sie ein Rascheln hörten. «Dann hat die Kollegin von uns die Schlange beim Kopf erwischt und gefangen», so Kilzer weiter.

Schlange übernachtete im Feuerwehrhaus

Woher der Riesenpython stammt, ist unklar. Die Feuerwehr brachte ihn in einen Zoo – aber erst am Sonntagmorgen, da dieser am Samstagabend bereits geschlossen war. Für die Schlange musste ein anderer Schlafplatz gefunden werden: im Feuerwehrhaus. Kilzer zum Sender: «Wir haben sie in einen grösseren Plastikkübel getan und in den Deckel Löcher hineingemacht.»

Nach dem Ernährungszustand der etwa einen Meter langen Schlange zu urteilen, war sie schon eine Weile unterwegs, meinte die Schlangenexpertin. Bereits im Juni stiess ein Familienvater bei einem Spaziergang im Wienerwald auf eine Königspython. Nach einem ersten Schock fing der Mann das Reptil ein und brachte es in einen Tropenzoo.