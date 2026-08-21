Heftige Unwetter in Italien und Österreich: Ein Murgang verschüttet im Südtirol eine Strasse – 150 Wanderer wurden in Sicherheit gebracht. Auch weiter südlich sorgen die starken Regenfälle für Chaos.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unwetter in Italien und Österreich, Evakuierungen und Strassensperrungen gemeldet

Südtirol: 150 Wanderer nach Murgang in Sicherheit gebracht

Bergamo: 250 Menschen evakuiert, drei Flüsse traten über die Ufer

Janine Enderli Redaktorin News

Italien und Österreich werden von schweren Unwettern heimgesucht. Im Südtirol hat ein massiver Murgang bei St. Kassian eine Strasse verschüttet, wodurch 150 Wanderer in Sicherheit gebracht werden müssen. Bilder der Feuerwehr zeigen riesige Schlammmassen, Geröll und grosse Felsbrocken im Südtiroler Gadertal.

Die Zufahrtsstrasse zur Capanna-Alpina-Hütte wurde durch den Murgang verschüttet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, berichtet «Südtirol News».

Campingplatz bei Bergamo evakuiert

In Bergamo mussten wegen Starkregens und drohenden Überschwemmungen 250 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Drei Flüsse traten zudem über die Ufer. . Wie der «Corriere della Sera» berichtete, sind die Zufahrten zum Ort Branzi blockiert und Anwohner eingeschlossen.

Auch in Österreich sind die Gewitter in diversen Regionen präsent. Im ganzen Land warnt der Wetterdienst vor heftigen Sturmereignissen. Ein Feuerwehrmann aus Niederösterreich sagte gegenüber «Heute»: «Fahrzeuge wurden von der Strasse gefegt, wo Fahrer und Beifahrer noch im Fahrzeug waren.»