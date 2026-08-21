Darum gehts
- Unwetter in Italien und Österreich, Evakuierungen und Strassensperrungen gemeldet
- Südtirol: 150 Wanderer nach Murgang in Sicherheit gebracht
- Bergamo: 250 Menschen evakuiert, drei Flüsse traten über die Ufer
Italien und Österreich werden von schweren Unwettern heimgesucht. Im Südtirol hat ein massiver Murgang bei St. Kassian eine Strasse verschüttet, wodurch 150 Wanderer in Sicherheit gebracht werden müssen. Bilder der Feuerwehr zeigen riesige Schlammmassen, Geröll und grosse Felsbrocken im Südtiroler Gadertal.
Die Zufahrtsstrasse zur Capanna-Alpina-Hütte wurde durch den Murgang verschüttet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, berichtet «Südtirol News».
Campingplatz bei Bergamo evakuiert
In Bergamo mussten wegen Starkregens und drohenden Überschwemmungen 250 Personen von einem Campingplatz evakuiert werden. Drei Flüsse traten zudem über die Ufer. . Wie der «Corriere della Sera» berichtete, sind die Zufahrten zum Ort Branzi blockiert und Anwohner eingeschlossen.
Auch in Österreich sind die Gewitter in diversen Regionen präsent. Im ganzen Land warnt der Wetterdienst vor heftigen Sturmereignissen. Ein Feuerwehrmann aus Niederösterreich sagte gegenüber «Heute»: «Fahrzeuge wurden von der Strasse gefegt, wo Fahrer und Beifahrer noch im Fahrzeug waren.»