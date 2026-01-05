Eva Schloss, Holocaust-Überlebende und Stiefschwester von Anne Frank, ist am Samstag in London im Alter von 96 Jahren gestorben. Ihre Familie und König Charles III. würdigten ihr lebenslanges Engagement für Erinnerung und Frieden.

Die Holocaust-Überlebende und Stiefschwester von Anne Frank, Eva Schloss, ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 96 Jahren in London, wie ihre Stiftung mitteilte. Schloss' Familie bekundete ihre «tiefe Trauer» über den Verlust dieser «bemerkenswerten Frau», deren Einsatz für «Erinnerung, Verständigung und Frieden» unermüdlich gewesen sei.

Schloss war 1990 Mitgründerin der Anne Frank Stiftung in Grossbritannien, deren Ziel es ist, Menschen über den Holocaust aufzuklären und Vorurteile abzubauen. Sie schrieb mehrere Bücher und erzählte in der ganzen Welt von ihren Erfahrungen.

Eva Schloss lebte gegenüber von Anne Frank

König Charles III. (77) und seine Ehefrau Camilla (78) bekundeten ebenfalls ihre tiefe Trauer über Schloss' Tod. «Wir hatten beide die besondere Ehre und sind stolz, sie gekannt zu haben, und haben sie zutiefst bewundert», erklärte das Königspaar.

1929 als Eva Geiringer in Österreich geboren, war sie ein Kind, als die Nazis ihr Heimatland annektierten. Ihre jüdische Familie floh zunächst nach Belgien und dann nach Amsterdam, wo sie gegenüber von Anne Franks Familie lebte. Franks Tagebuch wurde zu einem Symbol für das Leid, das die Nazis während des Zweiten Weltkriegs verursachten.

Rückkehr in die Niederlande

Eva und Anne spielten oft gemeinsam, bevor sich die Familien der beiden ab 1942 versteckten. Nach zwei Jahren wurden Schloss, ihre Mutter Elfriede, ihr Vater Erich und ihr Bruder Heinz von einem Nazi-Sympathisanten verraten. Sie wurden an Schloss' 15. Geburtstag festgenommen und im Mai 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Schloss gelang es, mit ihrer Mutter in Kontakt zu bleiben, wurde jedoch von ihrem Vater und ihrem Bruder getrennt, die beide in Lagern starben. Anne Frank starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen.

Nach der Befreiung von Auschwitz durch die sowjetische Armee 1945 kehrten Schloss und ihre Mutter in die Niederlande zurück, wo sie Annes Vater, Otto Frank, wiedertrafen. 1953 heirateten Elfriede und Otto.

Vorträge bis ins hohe Alter gehalten

Eva zog für ihr Studium nach London, heiratete, bekam drei Töchter und nahm die britische Staatsbürgerschaft an. 2021, im Alter von 92 Jahren, bekam sie auch ihre österreichische Staatsbürgerschaft zurück.

Bis ins hohe Alter habe Schloss mit «unermüdlicher Leidenschaft oft mehrere Vorträge pro Tag» gehalten, darunter in Gefängnissen und Schulen, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der Anne Frank Stiftung, Gillian Walnes. «Evas Vermächtnis lebt in den Leben, die sie berührt hat, und in der Geschichte, die sie mutig am Leben erhalten hat, weiter.»