Der Eurovision Song Contest fand erstmals ausserhalb Europas statt – die Philippinen gewannen in Bangkok. Die asiatische Ausgabe muss sich allerdings noch einen Namen machen.

Yannick Weber Newsdesk

Die erste Siegerin des ESC Asia heisst Carmelle. Die 19-Jährige vertritt die Philippinen. Das Land gewann die allererste Ausgabe vor Gastgeber Thailand und Vietnam. Insgesamt nahmen elf Länder an dem neuen Wettbewerb teil. Wie bei der europäischen Ausgabe konnte das Publikum weltweit abstimmen. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) teilt mit, es seien Stimmen aus 183 Ländern eingegangen.

Der neue Wettbewerb muss sich allerdings erst noch beweisen: In Asien ist er längst nicht so bekannt wie in Europa. Zwar nahmen elf Nationen teil, doch grosse Länder wie Indien, China oder Japan fehlten. Anders als bei der europäischen Ausgabe übertrugen in Asien private Fernsehsender die Show. Zudem lief sie live auf YouTube. Nach dem Wettbewerb zählte das Video etwas mehr als eine Million Aufrufe.

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Halle nicht ganz gefüllt

Die Show fand in Bangkok, der Hauptstadt Thailands, statt. Laut Journalisten vor Ort war die Halle nicht voll, und bis zum Beginn der Show gab es noch Tickets. Von der Begeisterung in Europa ist man weit entfernt. In Wien rissen sich 2026 mehr als 100’000 Zuschauer um die Tickets für die neun Shows – darunter Proben, Halbfinals und Finale. Laut dem BBC-Korrespondenten bestand das Publikum in Bangkok zu einem grossen Teil aus europäischen ESC-Fans, die in Thailand leben.

Die Organisatoren wollen es jedenfalls nicht dabei belassen. «Das ist erst der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels für den ESC in Asien», sagte Assaf Blecher, Executive Producer des asiatischen Wettbewerbs. Das Potenzial ist enorm, denn Asien ist der bevölkerungsreichste Kontinent der Welt. Allein die elf teilnehmenden Länder kommen auf 600 Millionen Einwohner – mehr als alle europäischen ESC-Teilnehmerländer zusammen.