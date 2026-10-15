Schwerer Unfall am Donnerstagabend vor dem Eurotunnel, der Frankreich und England per Zug miteinander verbindet. Ein Güterzug ist in einen Kleinbus mit Lastwagenchauffeuren geprallt. Mindestens 19 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Darum gehts Am Donnerstagabend kippte am Eurotunnel ein Kleinbus um

Laut Medien erfasste ihn danach ein Güterzug

19 wurden verletzt, fünf kritisch; der Verkehr ist unterbrochen

Auf dem Gelände des Eurotunnels im nordfranzösischen Coquelles ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Kleinbus, der mit Lkw-Fahrern besetzt war, stiess am Abend gegen 19.27 Uhr mit einem Güterzug zusammen. Insgesamt 19 Personen wurden bei der Kollision verletzt.

Wie die stellvertretende Präfektin von Calais, Agathe Cury, vor Ort mitteilte, mussten zwei Schwerverletzte mit dem Helikopter in die Universitätsklinik nach Lille geflogen werden. Die weiteren 17 Insassen – darunter der Fahrer des Kleinbusses – erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden auf umliegende Spitäler in der Region verteilt, darunter Calais, Dünkirchen und Boulogne.

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«Keiner von ihnen befindet sich in einem kritischen Zustand», gab Cury Entwarnung. Die genaue Unfallursache auf dem Tunnelgelände wird derzeit von den örtlichen Behörden untersucht.

Laut Cury war der Minibusfahrer ein Mitarbeiter des Eurotunnels. Die Opfer, nach ihrem Wissen «alles Männer», gehörten «verschiedenen Nationalitäten» an.