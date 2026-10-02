Glückspilz gewinnt über 25 Millionen bei Euromillions

Ein Glückspilz aus Spanien darf sich ab Freitag Multimillionär oder Multimillionärin nennen – der Jackpot bei Euromillions wurde geknackt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Schlappe 25'717'349 Euro dürften bald auf das Konto einer glücklichen Spanierin oder eines glücklichen Spaniers flattern. Wie Euromillions am Freitagabend bekannt gab, landete ein Glückspilz auf der iberischen Halbinsel einen Volltreffer und gewann den Jackpot.

Die Person hatte alle fünf Zahlen und beide Joker richtig getippt und darf sich nun über die 25 Millionen freuen. Auch zwei weitere Personen bewiesen beim Ausfüllen des Lottoscheins offenbar ein goldenes Händchen. Mit fünf richtigen Zahlen und einem richtigen Joker dürfen sie sich über mehr als 250'000 Euro freuen.

Auch die sechs, die alles ausser die beiden Joker richtig tippten, kriegen mit knapp 20'000 Euro Gewinn einen schmucken Betrag ausgezahlt.