Zwei Haupttreffer bei Eurodreams-Ziehung

Gleich zwei Glückspilze haben bei der Eurodreams-Ziehung am Donnerstag den Haupttreffer gelandet. Damit erhalten der Gewinner aus Frankreich und der Gewinner aus dem Swisslos-Gebiet jeweils 22'222 Franken pro Monat über 30 Jahre.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Dank der sechs richtigen Gewinnzahlen 6, 13, 20, 27, 35, 38 und der Traumzahl 4 haben zwei Gewinner der Eurodreams-Ziehung am Donnerstag den Haupttreffer gelandet. Der Gewinner aus Frankreich und der Gewinner aus dem Swisslos-Gebiet dürfen sich nun über jeweils 22'222 Franken pro Monat über einen Zeitraum von 30 Jahren freuen.

Zwei weitere Gewinner bewiesen ebenfalls ein glückliches Händchen und tippten die sechs richtigen Gewinnzahlen. Sie erhalten jeweils 2222 Franken pro Monat über fünf Jahre.