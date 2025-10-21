EU-Politiker: Frontlinie soll Ausgangspunkt für Verhandlungen sein

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Noch am Montag wurden die Forderungen von Donald Trump (79), die Front in der Ukraine einzufrieren, als radikal gedeutet. Nun könnte sein Plan bald umgesetzt werden. Mehrere EU-Staats- und Regierungschefs sowie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) haben sich dafür ausgesprochen, die derzeitige Frontlinie als «Ausgangspunkt» für Verhandlungen mit Russland zu betrachten.

Sie unterstützten «nachdrücklich» die Position des US-Präsidenten, «dass die Kämpfe sofort beendet werden sollen und die aktuelle Kontaktlinie der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein sollte», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung vom Dienstag.

Die Staats- und Regierungschefs fügten hinzu, sie blieben «dem Prinzip verpflichtet, dass internationale Grenzen nicht durch Gewalt verschoben werden dürfen». Russlands «Verzögerungstaktiken» hätten immer wieder gezeigt, dass die Ukraine die einzige Kriegspartei sei, die wirklich Frieden wolle. «Wir können alle sehen, dass Putin weiterhin auf Gewalt und Zerstörung setzt«, hiess es. «Deswegen machen wir deutlich, dass die Ukraine in der stärkstmöglichen Position sein muss – vor, während und nach einem Waffenstillstand», forderten sie.

Die Staats- und Regierungschefs würden sich im Laufe der Woche im Europäischen Rat sowie innerhalb der sogenannten Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine beraten, hiess es weiter.

Selenski und die europäischen Spitzen beraten sich. Foto: AFP

Neben Selenski unterzeichneten auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (69), der britische Premierminister Keir Starmer (63), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47), die Regierungschefinnen Italiens und Dänemarks, Giorgia Meloni (48) und Mette Frederiksen (47), die Ministerpräsidenten von Polen und Norwegen, Donald Tusk (68) und Jonas Störe (65), sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) und EU-Ratspräsident António Costa (64) die Erklärung.