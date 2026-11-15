Der Kreml operiert mit einer Schattenflotte, um westliche Sanktionen gegen Russlands Ölindustrie zu umgehen. Diese Woche wurde im Mittelmeer ein Tanker von EU-Streitkräften abgefangen. Er soll zur Schattenflotte gehören.

Darum gehts EU-Kräfte enterten die falsch geflaggte MV Midag im Mittelmeer

Sie soll Russlands Schattenflotte angehören

Diese umgeht Ölsanktionen, neue EU-Sanktionen ab Montag

Marian Nadler Redaktor News

Laut Kaja Kallas (49), Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, haben Streitkräfte der Europäischen Union am Freitag einen mutmasslich zur russischen Schattenflotte gehörenden Tanker geentert. Die Truppen gingen im Rahmen der «Operation Irini» an Bord der MV Midag und bestätigten, dass das Schiff unter falscher Flagge fuhr. Das teilte Kallas in einem am Sonntag in den sozialen Medien veröffentlichten Beitrag mit.

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«Die EU wird Russlands Schattenflotte weiterhin auf See und mit diplomatischen Mitteln stören», versprach sie und fügte hinzu, dass die EU-Aussenminister am Montag neue Sanktionen gegen Russland verabschieden würden, die sich gegen «Banken, Käufer un d Unternehmen, die die Schattenflotte unterstützen», richten. Kallas teilte zudem Bilder, die den laufenden Einsatz zeigen dürften.

Wie Russland die Herkunft der Tanker verschleiert

Russland nutzt seine Schattenflotte, um westliche Sanktionen gegen seine Ölindustrie zu umgehen. Die Schattenflotte setzt dabei unter anderem auf komplexe Eigentümerstrukturen, um die wahre Herkunft der Ladung zu verschleiern.

Die Operation Irini hat unter anderem das Ziel Informationen über Ölschmuggel zu sammeln. Das Mandat der Operation ist noch bis zum 31. März 2029 gültig.