Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Nicht eine, nein, zwei Todesspritzen hat die Mörderin Christa Pike (50) im Hochsicherheitsgefängnis von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee überlebt. Die Gefängnisleitung musste die Hinrichtung in der Nacht auf Donnerstag abbrechen, Pike wurde ins Spital gebracht – und die Debatte über die Todesstrafe in den USA läuft so heiss wie lange nicht mehr.

Während Pro-Todesstrafe-Präsident Donald Trump (80) die Hinrichtungsrate mit Verweis auf eine neue Untersuchung massiv in die Höhe treiben will, steht in Kalifornien ein Entscheid an, der die Todesstrafe in den USA beenden könnte.

In Tennessee, wo vor Christa Pike dieses Jahr schon eine andere Hinrichtung wegen massiver Komplikationen abgebrochen werden musste, setzte der Regierungschef Bill Lee (66) die Vollstreckung weiterer Todesurteile bis auf weiteres aus. Landesweit aber erleben die Vereinigten Staaten einen Exekutionsboom.

47 Menschen haben die amerikanischen Behörden 2025 hingerichtet, so viele wie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr. In 27 der 50 Bundesstaaten sind Exekutionen nach wie vor erlaubt. Zudem können gewisse Taten (etwa Terrorismus oder Serienmord) auch von Bundesgerichten mit der Todesstrafe geahndet werden – ganz egal, in welchem Staat sie verübt worden sind.

Trump forderte Todesstrafe für Unschuldige

Zwar gelten verschiedene Einschränkungen etwa für Straftäter mit psychischen Krankheiten oder für minderjährige Mörder (sie dürfen erst seit 2005 nicht mehr hingerichtet werden). Von der Abschaffung der Todesstrafe ist das Land aber weit entfernt. Ganz anders als Europa, wo einzig noch Belarus Menschen hinrichten lässt.

Rund 2000 verurteilte Mörder, Vergewaltiger und Terroristen sitzen in den USA derzeit im Todestrakt. Geht es nach dem Willen einflussreicher Organisationen wie «Death Penalty Action», müsste man ihre Strafen in lebenslängliche Haft umwandeln. Die Anti-Todesstrafen-Aktivisten argumentieren, dass viele der Täter psychisch krank seien und in ihrem Leben vom Sozialsystem zu wenig Unterstützung erfahren hätten.

Noch aber sind sie mit ihrer Haltung eine Minderheit. Auch wenn die Zeiten Mitte der 1990er-Jahre, als 80 Prozent der Amis für die Todesstrafe waren, längst vorbei sind: 52 Prozent möchten, dass ihr Land die schlimmsten Verbrecher auch weiterhin hinrichtet.

Einer der vehementesten Todesstrafenbefürworter ist Donald Trump. Schon als Immobilien-Unternehmer in den 1980ern forderte er in ganzseitigen Zeitungsinseraten die Todesstrafe für die fünf jungen, schwarzen Männer, die 1989 im New Yorker Stadtpark eine Joggerin vergewaltigt haben sollen. Trump hat sich bis heute nie bei den – wie einwandfrei belegt ist – völlig unschuldigen Männern entschuldigt.

0:47 Schockierte Journalistin berichtet: «Sie hob den Kopf und sah sich um»

Justizministerium lässt neue Hinrichtungsmethoden prüfen

Mehrfach hat Trump als Präsident darüber sinniert, alle «Verräter» (explizit auch Journalisten, die seiner Ansicht nach «Fake News» verbreiteten) hinrichten zu lassen oder etwa in der Hauptstadt Washington D. C. alle Gewaltverbrecher auf schnellstem Weg zum Tode zu verurteilen.

Jüngst veröffentlichte Trumps Justizminister Todd Blanche (52) eine lange Untersuchung, die zum Schluss kommt, dass die umstrittene, von Präsident Joe Biden (83) ausgesetzte Hinrichtungsmethode mit dem Narkosemittel Pentobarbital für Bundesexekutionen wieder eingesetzt werden soll. Zudem will Blanche alternative Methoden wie Erschiessungen und sogar Vergasungen für Bundesfälle testen lassen.

Was barbarisch tönt, ist in manchen Bundesstaaten längst Realität. Idaho setzt seit 2026 offiziell auf Erschiessungskommandos aus freiwilligen Polizisten für seine Hinrichtungen. Und Florida lässt theoretisch noch immer Exekutionen mit dem elektrischen Stuhl zu. Auch Christa Pike wurde 1996 nach der Ermordung einer Mitschülerin in Tennessee ursprünglich zum Tod durch einen Stromschlag verurteilt.

In Kürze dürfte die Diskussion über Sinn und Unsinn der Todesstrafe in den USA in ganz neue Sphären geraten. Gavin Newsom (58), Noch-Regierungschef von Kalifornien und sehr wahrscheinlicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten 2028, denkt darüber nach, alle 564 Todestraktinsassen in Kalifornien zu begnadigen.

Wie es für Christa Pike weitergeht

Als Gouverneur hat er diese Macht. Im Januar tritt er zurück. Es könnte also schnell gehen. Mit der Entscheidung würde der vehemente Hinrichtungsgegner Newsom auf einen Schlag mehr als ein Viertel aller Todgeweihten in den USA vor der Giftspritze bewahren. Andere Bundesstaaten kämen unter Zugzwang. Das Thema könnte zum heissen Eisen im Wahlkampf 2028 werden.

Was Christa Pike, die Zweifach-Überlebende des Giftspritzen-Missgeschicks in Tennessee angeht: Über ihren Zustand ist wenig bekannt. Mediziner schätzen, dass sie einen schweren Hirnschaden davontragen könnte. Sollte sie tatsächlich überleben, darf sie sich aber keinesfalls sicher sein, begnadigt zu werden. Das zeigt der Fall des Mörders Kenneth Smith. Auch er überlebte 2022 eine Giftspritze. Zwei Jahre später richtete der Bundesstaat Alabama ihn dennoch hin. Er wurde vergast.