Rückzug an einer der wichtigsten Meerengen der Welt: Jemens Regierungstruppen geben Stellungen bei Bab al-Mandab auf. Die Huthi könnten damit am Roten Meer weiter an Einfluss gewinnen.

Darum gehts Jemens Regierungstruppen ziehen sich endgültig von der Meerenge Bab al-Mandab zurück

Die Huthi könnten den Rotmeer-Korridor noch stärker kontrollieren

Mehr als 300'000 Menschen wurden vertrieben.

Marian Nadler Redaktor News

Die Huthis stärken ihre Macht über die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer, während sich die jemenitischen Regierungstruppen zurückziehen. Laut dem israelischen Nachrichtenportal «Ynet» gaben die von Saudi-Arabien unterstützten Streitkräfte der jemenitischen Regierung bekannt, dass sie ihre Stellungen westlich von Taiz aufgeben, um sich auf die Verteidigung der Hauptstadt Aden und angrenzender Gouvernements zu konzentrieren. Bedeutet: Die Regierungstruppen ziehen sich von Stellungen zurück, von denen aus sich die Meerenge gut überblicken lässt.

Dieser Rückzug eröffnet den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen neue Möglichkeiten, die Kontrolle über den kritischen Schifffahrtskorridor Bab al-Mandab auszuweiten. Die Meerenge ist ein Dreh- und Angelpunkt für den globalen Handel, da sie den Verkehr zwischen Asien, Europa und dem Nahen Osten über den Suezkanal verbindet.

Regierungstruppen verkünden Umstrukturierungsoperation

Die jüngsten Entwicklungen könnten den internationalen Handel und die Öllieferungen aus der Golfregion zusätzlich gefährden. Die Eskalation folgt auf eine Huthi-Offensive im September 2026, bei der die Gruppe grosse Teile der jemenitischen Westküste eroberte und damit in unmittelbare Nähe der wichtigen Meerenge rückte.

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Regierungstruppen hatten im Oktober versucht, verlorenes Gebiet zurückzuerobern, konnten die Huthi jedoch nicht stoppen. «Die Streitkräfte des Südens geben die Durchführung einer Umstrukturierungsoperation ihrer Truppen vom Flughafen Dhubab und dem Gebiet Bab al-Mandab bekannt», hiess es in einer offiziellen Erklärung.

Saudi-Arabien bombardiert Huthi-Stellungen

Jemens Bürgerkrieg, der seit 2014 tobt, hat das Land schwer gezeichnet. Laut «Ynet» wurden allein in der belagerten Stadt Taiz und der umliegenden Region aktuell fast 300'000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben.

Die humanitäre Lage ist dramatisch, während der Konflikt zunehmend zur Bühne für die Rivalität zwischen den USA, Israel und dem Iran wird. Saudi-Arabien, das bereits unter den Angriffen auf seine Öl- und Verkehrsinfrastruktur leidet, reagiert mit Luftangriffen auf Huthi-Stellungen. Ein Ende der Spannungen ist nicht in Sicht und die Gefahr für den weltweiten Handel wächst.