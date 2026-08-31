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Ausland
«Lake of the Ozarks Shootout»: Fahrer bei Rennen verletzt
Es raste mit 343 km/h über den See
Motorboot überschlägt sich und hebt ab
Schock beim «Lake of the Ozarks Shootout» in Missouri: Das Motorboot «Dirty Duck» überschlug sich am Samstag beim Rennen und flog durch die Luft.
Publiziert: 17:14 Uhr
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