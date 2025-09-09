Die Schoggi und die Natur scheinen es Reise-Influencer Harry Jaggard angetan zu haben. In mehreren Videos zeigt der Brite, was er auf seinem Schweiz-Trip alles erlebt hat. Er warnt aber auch davor, das Land zu besuchen.

Er reiste nach Indien, in den Jemen, ritt Wellen auf Bali, cruiste mit einem Töff durch Pakistan und datete Ladyboys in Bangkok. Der britische Reise-Influencer Harry Jaggard (29) nimmt seine Follower überall mit hin – zumindest via Instagram und Tiktok.

Vor einiger Zeit besuchte der junge Mann die Schweiz und war sichtlich begeistert vom kleinen Land mitten in Europa.

Die Rolex unter den Schoggis

Was verbindet man mit der Schweiz? Unter anderem Uhren und Schoggi. Logisch, dass ihn einer seiner Stopps in eine Läderach-Filiale geführt hat. Neben einer Auswahl an Pralinés entscheidet er sich für den Topseller und kauft Bruchschokolade mit Haselnüssen. Genüsslich beisst er in die Tafel, und auch der Preis von rund 20 Franken scheint ihn nicht übermässig zu schockieren.

«Ekelhafte» Lindor-Kugeln

Sein Urteil über die «Nummer 1» unter den Schweizer Schoggis fällt hingegen ernüchternd aus. Neben Läderach war er ebenfalls beim Chocolatier Lindt und suchte sich verschiedene Kleinigkeiten aus dessen Sortiment aus. «Ekelhaft», findet er, als er eine Lindor-Kugel in der Geschmacksrichtung «Marc de Champagne» probiert. Da wäre er mit der klassischen Variante wohl besser bedient gewesen. Beim Taste-Test der Lindt-Version der berühmten Dubai-Schokolade hellt sich seine Stimmung jedoch wieder auf. Dieser gibt er eine «10 von 10».

Der höchstgelegene Selbstbedienungsautomat

Für Schweizerinnen und Schweizer sind Kühlschränke auf Wanderrouten oder bei Bauernhöfen, aus denen man sich etwas rausnehmen und bezahlen kann, nichts Spezielles. Touristinnen und Touristen überraschen und faszinieren sie aber noch immer. «Wäre das in England, wäre alles weg», meint er und zeigt auf den Inhalt des Kühlschranks bestehend aus Milch, Käse und Wurst – was auch sonst. «Das zeigt, dass die Schweiz eines der sichersten Länder auf der Welt ist», sagt der 29-Jährige hellauf begeistert.

Das reichste Land der Welt

Neben der Schweiz besucht Jaggard auch noch ein weiteres kleines, aber feines Stückchen Erde. Das Wörtchen «neben» trifft es sehr genau. Seine Reise führt ihn weiter nach Liechtenstein. Das «reichste Land der Welt», wie er in einem Video festhält. Allen, die noch nie von Liechtenstein gehört haben, gibt der Influencer in seinem Video eine kleine Geschichtsstunde. Die reiche Familie Liechtenstein habe ihren Status aufbessern wollen, Land gekauft, es nach sich selbst benannt, und schon war da ein neuer Staat auf dem Globus, erzählt er.

Fazit mit Augenzwinkern

Wo genau der Brite überall war und was er sonst noch alles in der Schweiz erlebt hat, behält der Influencer für sich. Ein wichtiges Fazit hat Jaggard aber noch, das er mit der ganzen Welt teilt.

«Kommt nicht in die Schweiz», lautet seine Botschaft auf Tiktok. Es werde «jede andere Reiseerfahrung ruinieren», meint er ironisch. Dieser Ort sei nämlich «einfach zu perfekt». «Der öffentliche Verkehr ist perfekt, alles ist pünktlich, das Essen ist gut, und es ist einfach schön.» Danke für die Blumen, Harry!