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Moderatorin nickt während Livesendung weg

Moderatorin Dominique Dillon sorgt für Aufsehen: Während einer Live-Sendung schien sie kurz einzuschlafen. Die zweifache Mutter erntet dabei aber Mitgefühl von vielen.
Publiziert: 05:59 Uhr
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