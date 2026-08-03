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Ausland
Kurz eingenickt? TV-Moderatorin überrascht Zuschauer
Es hagelt Kommentare im Netz
Moderatorin nickt während Livesendung weg
Moderatorin Dominique Dillon sorgt für Aufsehen: Während einer Live-Sendung schien sie kurz einzuschlafen. Die zweifache Mutter erntet dabei aber Mitgefühl von vielen.
Publiziert: 05:59 Uhr
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Lea Haberl
Video-Redaktorin Blick
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