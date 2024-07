1/6 Biden bei einer Rede an die Nation im Oktober 2023.

21:58 Uhr Sprecherin: Rückzug hat keine gesundheitlichen Gründe Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen hat nach Angaben seiner Sprecherin nichts mit der Gesundheit des 81-Jährigen zu tun. «Es geht nicht um seine Gesundheit. Ich kann sagen: Nein, das ist nicht der Grund», sagte Karine Jean-Pierre bei der regelmässigen Pressekonferenz im Weissen Haus. Sie wollte keine genauen Angaben dazu machen, was genau Biden zu seiner Entscheidung motiviert habe. Auf die Frage, ob ihm entsprechende Umfragen vorgelegt worden seien, antwortete sie nicht. Jean-Pierre betonte, dass Biden seine Beweggründe in einer Rede an die Nation erläutern werde. 21:17 Uhr Biden wendet sich um zwei Uhr (Schweizer Zeit) an das amerikanische Volk Um zwei Uhr (Schweizer Zeit) hält US-Präsident Joe Biden seine Rede an die Nation. Es wird erwartet, dass er darin auf die Hintergründe seines Rückzugs aus dem Präsidentschaftsrennen eingeht. Weiter wird Biden darlegen, wie er die Zeit im Weissen Haus bis zum Ablauf seiner Amtszeit gestalten möchte. Blick hält dich im Ticker auf dem Laufenden.

US-Präsident Joe Biden (81) wendet sich in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit 2 Uhr) in einer Rede an das amerikanische Volk. Es ist der erste öffentliche Auftritt Bidens seit seiner folgenschweren Ankündigung, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen. Es wird erwartet, dass der 81-Jährige in der Ansprache die Hintergründe für seinen Rückzug erläutert.

Solche «Reden an die Nation» gelten in den USA als besonders wichtig. In der Bevölkerung geniessen sie hohe Aufmerksamkeit, da sich US-Präsidenten damit direkt an das amerikanische Volk wenden und nationale Themen ansprechen. Sie gilt als einer der feierlichsten Rahmen für eine Ansprache eines Staatsoberhaupts und wird häufig gehalten, wenn eine wichtige neue politische Initiative angekündigt wird.

Wie plant Biden die Zielgerade seiner Karriere?

Zusätzlich wird Biden in der Rede vom Mittwochabend wohl seine Pläne für die Zielgerade seiner langen politischen Karriere erläutern. Er wird darüber sprechen, wie er «den Job zu Ende bringen» wird – ein Ausdruck, der zu Bidens Wiederwahlmotto wurde, nachdem er sich entschieden hatte, erneut gegen seinen Rivalen Donald Trump (78) antreten zu wollen.

Am Sonntag gab Biden dem monatelangen Druck aus seiner eigenen Partei nach. Seine schlechte Leistung im TV-Duell gegen Trump sowie wiederkehrende Diskussionen um sein hohes Alter schienen das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Es ist das erste Mal seit 50 Jahren, dass ein amtierender Präsident auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

«Es war die grösste Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen», schrieb Biden am Sonntag in seinem Brief an die Bevölkerung. Er hatte sich am Wochenende in sein Haus im US-Bundesstaat Delaware zurückgezogen, nachdem er vor fast einer Woche positiv auf Covid-19 getestet worden war. Er wurde nach Angaben seines Arztes am Dienstag negativ getestet und kehrte umgehend ins Weisse Haus zurück.