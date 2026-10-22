Erster menschlicher Todesfall durch Shamonda-Virus

In Lyon ist Anfang Oktober ein schwer immungeschwächter Patient am Shamonda-Virus gestorben. Es ist das erste Mal überhaupt, dass das Virus bei einem Menschen nachgewiesen wurde. Bisher galt es als nicht auf den Menschen übertragbar.

Janine Enderli Redaktorin News

Es betrifft eigentlich vor allem Rinderfarmen. Nun wurde das Shamonda-Virus erstmals bei einem Menschen entdeckt. Ein Mann aus Frankreich starb Anfang Oktober daran. Der Patient sei enorm immungeschwächt gewesen.

«Klinische, biologische und epidemiologische Untersuchungen dauern noch an», so das zuständige Ministerium für Landwirtschaft und Gesundheit.

«Kein Gesundheitsrisiko für die Allgemeinbevölkerung»

Das Shamonda-Virus galt bisher als nicht auf den Menschen übertragbar. Die Infektion mit dem Shamonda-Virus bei diesem Patienten stellt somit den ersten dokumentierten und gemeldeten Nachweis des Virus beim Menschen dar. Für die Allgemeinbevölkerung bestehe kein Gesundheitsrisiko, so die Behörden.