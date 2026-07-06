Drei junge Frauen wurden am Sonntagabend bewusstlos in einer Wohnung in Falkensee gefunden. Die Ursache ist unklar – ein Gasleck wurde mittlerweile ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Frauen in Falkensee bewusstlos gefunden, Ursache noch unklar

Feuerwehr schliesst Gasleck aus, Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Falkensee: Stadt mit 45'000 Einwohnern nahe Berlin betroffen

Janine Enderli Redaktorin News

Drei junge Frauen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wurden am Sonntagabend bewusstlos in einer Wohnung in Falkensee im deutschen Bundesland Brandenburg gefunden. Laut Polizei waren die Frauen nach kurzer Zeit zwar wieder ansprechbar, der Grund für die Bewusstlosigkeit ist aber nach wie vor unklar.

Eine Streife wurde zufällig auf einen Rettungseinsatz aufmerksam, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber deutschen Medien erklärte. Die Polizisten schalteten sich eigenständig ein, da die Rettungskräfte bereits vor Ort waren.

«Es gibt derzeit keine belastbare Theorie»

Ob die jungen Frauen den Notruf selbst abgesetzt hatten, ist unklar. Die Betroffenen wurden umgehend in verschiedene Spitäler gebracht.

Warum die Frauen in Ohnmacht fielen, wird nun untersucht. Ein Gasleck schliesst die Feuerwehr mittlerweile aus. «Es gibt derzeit keine belastbare Theorie», erklärt die Polizei zum rätselhaften Vorfall.

Die Ermittlungen im direkt an Berlin grenzenden Ort laufen auf Hochtouren – inzwischen hat die Polizei auch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.



