In der Nacht auf Samstag wurde in Paris ein Terroranschlag vereitelt. Polizisten nahmen im Westen der Stadt einen Mann fest, der vor einer Bankfiliale versuchte, eine selbstgebaute Bombe zu zünden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Paris wurde ein Bombenanschlag auf die «Bank of America» verhindert

Die Polizei beschlagnahmte 650 Gramm Sprengpulver und einen Sprengkörper

Der Verdächtige wurde mit einem Auto vor der Bank abgesetzt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

In Paris wurde ein Verdächtiger festgenommen, nachdem er versucht hatte, vor einer Filiale der «Bank of America» eine selbstgebaute Bombe zu zünden.

Der mutmassliche Terroranschlag wurde in den frühen Morgenstunden vereitelt, als ein Mann dabei beobachtet wurde, wie er versuchte, in der Rue de la Boétie – einer Hauptstrasse in Paris – einen Sprengkörper zu zünden. Dies berichten mehrere französische Medien übereinstimmend.

650 Gramm Sprengpulver sichergestellt

Der Sprengkörper, bestehend aus einem 5-Liter-Behälter aus durchsichtigem Material, gefüllt mit einer unbekannten Flüssigkeit und einer Ladung von etwa 650 Gramm Sprengpulver, wurde von der französischen Polizei beschlagnahmt.

Bei der polizeilichen Befragung gab der Mann an, er sei von einer zweiten Person mit einem Auto vor dem Gebäude der «Bank of America» abgesetzt worden.