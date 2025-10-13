Ein kurzer Schwatz, Gelächter, gute Laune: In Ägypten sorgte ein gutgemeinter Rat des türkischen Präsidenten Erdogan an die italienische Ministerpräsidentin Meloni für Aufsehen.

1/5 Meloni und Erdogan scherzen. Foto: Screenshot X

Darum gehts Erdogan neckt Meloni wegen ihres Rauchens

Meloni scherzt über Rauchen und besseres Verständnis mit tunesischem Präsidenten

Nach 13 Jahren Abstinenz fing die 47-jährige Meloni wieder mit Rauchen an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Dieser Dialog zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (71) und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) beim Friedensgipfel in Ägypten sorgt gerade für ordentlich Belustigung im Netz.

Am Rande des Treffens in Scharm El-Scheich sagte Erdogan zu Meloni: «Du siehst toll aus. Aber ich muss dich dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören.» Die Regierungschefin erwidert lachend: «Ja, ich weiss.»

Macron: «Es ist unmöglich»

Bei den kleinen Neckereien war auch der französische Präsident Emmanuel Macron (47) anwesend. Er und Erdogan brachen nach dem Gespräch in schallendes Gelächter aus. Der Franzose antwortete: «Das ist unmöglich.» Macron glaubt offenbar, dass Meloni ein hoffnungsloser Fall ist.

Immer wieder tauchen Bilder von Meloni auf, auf denen sie beim Rauchen zu sehen ist. Die 47-Jährige scherzte in Ägypten, dass ihr der Verzicht nicht gut bekommen würde. «Ich will ja niemanden umbringen.»

Meloni fing nach 13 Jahren wieder an

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dabei hat sie es schon einmal geschafft. Doch nach 13 Jahren Abstinenz fing die 47-Jährige wieder mit dem Zigarettenkonsum an, wie sie kürzlich verriet. Fürs politische Geschäft habe es jedoch teilweise auch Vorteile: So soll sie sich aufgrund des Konsums nun viel besser mit dem tunesischen Präsidenten Kais Saied (67) verstehen.



