Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert Panama

Ein Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert am Freitagmittag lokaler Zeit Panama. Videos in den sozialen Medien zeigen bebende Gebäude und fliehende Menschen. Mehrere Länder sind nun durch Tsunamis bedroht.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gebäude beben, Menschen rennen aus einer Metro-Station. Am Freitagmittag lokaler Zeit hat ein Erdbeben der Stärke 8 Panama erschüttert, wie die US-Wetterbehörde NOAA mitteilt. Wenig später bezifferte der geologische Dienst der USA die Magnitude mit 7,6. Nach Angaben auf der Website der US-amerikanischen Tsunami-Warnzentren ereignete sich das Erdbeben um 17.56 Uhr (UTC), was 19.56 Uhr Schweizer Zeit entspricht.

Besonders betroffen sind die Regionen La Chorrera, Tocumen und die Hauptstadt Panama-Stadt. Der Mittelpunkt des Bebens liegt demnach 14 Kilometer südwestlich von Pitaloza Arriba in Panama – in etwa 10 Kilometern Tiefe im Süden des Landes.

Tsunamiwarnungen in neun Ländern

Über das Ausmass der Schäden und mögliche Verletzte ist noch nichts bekannt. Der USGS warnt vor gefährlichen Tsunamis in den nächsten drei Stunden. Betroffen sind die Küsten von Panama, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador und Mexiko.

Die Panama-Kanal-Behörde erklärte, die Wasserstrasse sei weiterhin normal befahrbar.

Eine Aufnahme auf X zeigt, wie Menschen in Panik aus der San Miguelito Metro-Station flüchten. In anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie Gebäude beben. Einige Gebäude scheinen auch Schäden davongetragen zu haben.

«Ich habe schreckliche Angst. Es war sehr stark»

Eine Userin auf X schreibt: «In Panama hat es gerade gebebt. Ich habe schreckliche Angst. Es war sehr stark. Ich habe Angst.»

Das Hotel Dos Continentes in Penonomé ist durch die Auswirkungen des Erdbebens zusammengebrochen.

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Wie ein Augenzeuge gegenüber der Nachrichtenagentur «Reuters» schilderte, seien die Erschütterungen sogar bis nach San José, der Hauptstadt des benachbarten Costa Rica, zu spüren gewesen.

Omar Smith, der Leiter der panamaischen Katastrophenschutzbehörde, sagte gegenüber dem lokalen Nachrichtensender Telemetro Reporta, dass Auswirkungen in Chitre, der Hauptstadt der Provinz Herrera, und entlang der Küste in der Provinz Los Santos gemeldet worden seien.

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