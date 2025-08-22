Ein «Verwaltungsfehler» führte zur unrechtmässigen Abschiebung von Kilmar Abrego García nach El Salvador. Der 30-jährige Vater verbrachte fünf Monate unter harten Bedingungen im Mega-Knast Cecot, bevor er in die USA zurückgeholt wurde. Nun wurde er freigelassen.

Er wurde fälschlicherweise nach El Salvador abgeschoben und sass fünf Monate im Knast

1/4 Hier wird der Vater entlassen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Kilmar Abrego García wurde abgeschoben und ist jetzt wieder frei

Abschiebung verstiess gegen richterliche Anordnung von 2019

García sass fünf Monate im Mega-Knast Cecot in El Salvador Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Er wurde unter härtesten Bedingungen abgeschoben, sass fünf Monate im Mega-Knast Cecot und wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt.

Im März erfuhr Kilmar Abrego García (30) plötzlich, dass er nach El Salvador abgeschoben werden soll. Der Vater zweier Kinder verstand die Welt nicht mehr. Ihm wurde vorgeworfen, Menschenhandel in grossem Stil betrieben zu haben.

Das Problem: Durch die Abschiebung haben US-Beamte gegen eine Anordnung eines Richters aus dem Jahr 2019 verstossen, wonach García nicht in sein Heimatland abgeschoben werden durfte, weil zu befürchten war, dass er dort Gewalt durch Banden ausgesetzt sein würde.

USA taten Abschiebung als «Unregelmässigkeit» ab

Nachdem «der Verwaltungsfehler» enorme Schlagzeilen ausgelöst und die Trump-Regierung unter Zugzwang gesetzt hatte, wurde der junge Mann widerwillig im Juni wieder zurück in die USA geholt.

Zuvor kämpfte die Regierung monatelang gegen Gerichte, die die Administration anwiesen, Abrego García zurückzuholen. Nach seiner Rückkehr sass er in einem US-Gefängnis hinter Gittern.

García soll Menschenhandel betrieben haben

Jetzt ist Kilmar Abrego Garcia frei. Am Freitag wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen, obwohl noch zwei Klagen wegen Menschenhandels hängig sind. Der konkrete Vorwurf: García soll in den letzten Jahren, Tausende illegale Einwanderer durch die USA transportiert haben.

Trotz der Freilassung bleibt Garcías Schicksal in den USA ungewiss. Die zuständige Staatsanwaltschaft konnte nicht nachweisen, dass Abrego García «keine Gefahr» für andere darstellt.

García und seine Familie weisen alle Vorwürfe zurück. Er sei Opfer einer «rachsüchtigen und selektiven Strafverfolgung».