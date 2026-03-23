Frankreichs Ex-Premier Lionel Jospin ist tot

Der ehemalige französische Premierminister Lionel Jospin ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Dies berichten französische Medien am Montag unter Berufung auf die Familie Jospins. 1997 wurde Jospin Regierungschef.

Janine Enderli Redaktorin News

Er war in der sozialistischen Partei tätig und Premierminister unter Jacques Chirac: Der französische Ex-Premier Lionel Jospin ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Jospin hatte im Januar mitgeteilt, dass er sich einer «schwerwiegenden Operation» unterziehen musste, ohne Einzelheiten zu nennen.

Lionel Jospin war von 1997 bis 2002 Regierungschef und von 1981 bis 1988 sowie von 1995 bis 1997 Generalsekretär der Sozialistischen Partei.

Steiler Aufstieg innerhalb der Parti socialiste

Er studierte an Elitehochschulen wie der École nationale d'administration und trat früh der sozialistischen Bewegung bei. In den 1970er- und 1980er-Jahren stieg er innerhalb der Parti socialiste auf und wurde enger Verbündeter von François Mitterrand. Unter Mitterrand war er zunächst Parteisekretär und später Bildungsminister.

Nach seiner überraschenden Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2002 zog er sich weitgehend aus der Politik zurück und lebte seitdem eher im Hintergrund.