Zugriff an der Küste: Ein Schweizer wurde am Mittwoch in Kenia verhaftet. Die Polizei entdeckte ihn mit einer vermissten 15-Jährigen in einer Villa. Der Mann steht unter Verdacht, das Mädchen missbraucht zu haben.

Darum gehts 85-jähriger Schweizer in Kenia wegen Missbrauchsvorwürfen an Minderjähriger verhaftet

Polizei fand ihn mit 15-jährigem Mädchen in einer Villa

Vermisstenmeldung der Eltern erfolgte am 1. Februar 2026

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Schweizer (85) wurde an der Südostküste Kenias verhaftet. Der Grund: Er soll ein 15-jähriges Mädchen missbraucht haben. Dies berichtet die zuständige Kriminalpolizei auf X.

Der Fall kam ans Licht, nachdem die Eltern des Opfers sie am 1. Februar 2026 als vermisst gemeldet hatten. Trotz aller Bemühungen, sie aufzuspüren, konnte die Jugendliche nicht gefunden werden.

Gemeinsam mit Jugendlicher in Villa entdeckt

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung, dass ein Ausländer mit einer Jugendlichen in einer der Villen von Watamu gesehen worden sei, schritt die Polizei schnell ein und entdeckte den Schweizer mit der Minderjährigen in der Residenz.

Der Senior sei umgehend festgenommen und das Opfer ins Spital verbracht worden. Nun soll der 85-Jährige vor einen Haftrichter kommen.