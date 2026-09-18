Einer der meistgesuchten Verbrecher Europas, Ali N. (21), wurde in Marokko verhaftet. Dem Schweden werden 18 Straftaten vorgeworfen, darunter versuchter Mord.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ali N. (21) in Marokko verhaftet, 18 Straftaten vorgeworfen

Schwede war international gesucht, darunter wegen versuchtem Mord

21-Jähriger gilt als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas

Janine Enderli Redaktorin News

Er galt als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas, nun sitzt Ali N. (21) hinter Gittern. Insgesamt werden ihm 18 Straftaten vorgeworfen – darunter versuchter Mord.

Der Schwede konnte in Tanger (Marokko) verhaftet werden. Er wurde per internationalem Haftbefehl gesucht.

N. soll Kinder für Straftaten angeworben haben. Unter anderem habe er offenbar eine Zwölfjährige dafür beauftragt, zwei scharfe Handgranaten zu platzieren.

N. gehört Foxtrot-Netzwerk an

N. soll dem Foxtrot-Verbrechernetzwerk angehören. Das Foxtrot-Netzwerk ist ein schwedisches, international agierendes Verbrechersyndikat, das ursprünglich in den späten 2010er-Jahren in Stockholm gegründet wurde und heute als treibende Kraft hinter eskalierender Bandenkriminalität in Schweden und ganz Europa gilt. Rund 35 Morde in Europa sollen auf das Konto des Netzwerkes gehen. N.s Verteidiger bestreitet alle Vorwürfe.

Schweden bereitet derweil die Auslieferung aus Marokko vor. Staatsanwältin Helene Gestrin sagte gegenüber dem schwedischen Fernsehsender SVT: «Die notwendigen Unterlagen werden nach Marokko geschickt, und dann warten wir auf die Bearbeitung durch die marokkanischen Behörden. Erfahrungsgemäss kann das einige Monate dauern.»

* Name bekannt