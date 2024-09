Youtuber Nikocado Avocado narrt alle mit Fress-Videos

1/6 In seinem neusten Video präsentiert sich Youtuber Nikocado Avocado zunächst mit einer Pandamaske. Warum das Ganze?

Dieser Youtube-Star hat das Netz so richtig an der Nase herumgeführt: Nicholas Perry (32), besser bekannt als Nikocado Avocado, hat mehr als vier Millionen Follower auf Youtube, wo er vor allem für seine Fressorgien, genannt «Mukbangs», bekannt ist. Seit Jahren filmt sich der US-amerikanische Influencer dabei, wie er Unmengen Essen in sich hineinstopft.

Perry, der seit sieben Jahren Youtube-Videos macht, wurde im Lauf der Zeit immer fülliger. In seinem vorletzten Video sagt er seiner Community, er habe «seine Abnehmreise abgebrochen».

Millionen Aufrufe im Netz

Doch das stimmte nicht, wie sein neustes, am Samstag veröffentlichtes Video zeigt. Nikocado Avocado präsentiert sich in diesem überraschend in einem völlig neuen Look und erklärt seinen Zuschauern darin, er habe 250 Pfund, rund 113 Kilo, abgenommen. Das Video hat am Sonntagvormittag Schweizer Zeit bereits mehr als 20 Millionen Aufrufe gesammelt.

Es beginnt damit, dass der Internetstar einen Pandakopf trägt und verkündet: «Ich bin immer zwei Schritte voraus.» Er fügt hinzu: «Das war das grösste soziale Experiment meines Lebens.»

So narrte Nikocado Avocado das Internet

Dann nimmt Perry die Maske ab und lässt die Bombe platzen: Er sei nun aus einem «sehr langen Traum» aufgewacht und habe 250 Pfund an Gewicht verloren.

Auf seinem Nebenkanal «Nikocado Avocado 2» erläutert Perry, wie ihm sein Stunt gelungen sei. Er sagt in einem Video mit dem Titel «Hi», dass er seit zwei Jahren kein Video mehr gemacht habe. Er habe einfach alte, vorgefertigte Inhalte veröffentlicht, um den Youtube-Kanal am Leben zu halten und parallel an seiner Gesundheit zu arbeiten.

Fans können es kaum glauben

Perrys Fans hat die erstaunliche Abnehmgeschichte mehr als verblüfft. Ihr Lieblingsyoutuber hatte in der Vergangenheit immer wieder über gesundheitliche Probleme geklagt, die Sorge war gross.

«Das fühlt sich fast nicht real an», findet jetzt ein Fan. Ein anderer schreibt: «Nikocado Avocado, du hast meinen allergrössten Respekt. Du hast es geschafft, zwei Jahre lang das Internet zu trollen.»

Gigantische Pastaportion vertilgt

«Ich habe noch nie so viel gelächelt, wie als ich Nikocado Avocado gesehen habe, und ich könnte wirklich nicht glücklicher und stolzer auf ihn sein», heisst es in einem anderen Kommentar.

Perry hat seinen Followern mitgeteilt, dass er künftig nur noch auf seinem Zweitkanal posten werde. Er will in der kommenden Woche mehr über seine Geschichte erzählen.

Inhaltlich bleibt aber wohl vieles beim Alten: In seinen beiden nach der Transformation geposteten Videos vertilgte er vor der Kamera jeweils eine gigantische Pastaportion.