Influencerin Bibi Heinicke war lange von der Bildfläche verschwunden. Seit einigen Monaten ist sie zurück und teilt nun eine Entscheidung mit: Sie will künftig aufs Rasieren verzichten. Was hat sie zu dieser Entscheidung bewegt?

Ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit ist für Beauty-Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke (31) glattgelaufen. Und glatt ist das Stichwort, denn die 31-Jährige hat eine Entscheidung getroffen, die sie ihren Followern nun auf Instagram mitteilte.

Fast zwei Jahre wurde es still um Heinicke, die mit ihrem Youtube-Kanal «Bibis Beauty Palace» berühmt wurde und inzwischen mehr als acht Millionen Follower verzeichnet. Anfang des Jahres kehrte sie zurück und scheint einen Sinneswandel durchgemacht zu haben.

«Bibis Beauty Palace» zog sich zurück

Früher kannte man Bianca Heinicke als quirlige Frohnatur, die gerne mal zur Unterhaltung ihrer Fans einen ganzen Tisch voller Donuts ass und regelmässig ihren Freund, dann Ehemann Julian Classen (31) ärgerte, der irgendwann ein permanenter Teil ihrer Videos wurde.

Julian Classen ist inzwischen weg, die Beziehung der beiden zerbrach nach zwölf Jahren und zwei gemeinsamen Kindern. Jetzt zeigt sich Bianca Heinicke erwachsen, hat die früheren Beauty-Tipps und Essens-Herausforderungen hinter sich gelassen und will stattdessen mehr auf ihren Körper hören.

Von der Beauty-Influencerin zur Lifestyle-Bloggerin

Bianca Heinicke lebt inzwischen vegan, macht ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin und ist auf der Suche nach sich selbst. Wie sie wirklich ist, nicht, wie die Gesellschaft von ihr verlangt zu sein.

In einem Instagram-Video spricht die zweifache Mutter genau das an und macht eine drastische Ankündigung: Sie will sich ab sofort nicht mehr rasieren. Drastisch deshalb, weil Bianca Heinicke als Beauty-Influencerin gross wurde und durch diese Rolle stets makellos aussehen und damit haarfrei sein musste und wollte.

Doch damit ist jetzt Schluss. Denn Bianca Henicke verrät, dass sie sich rasiert, seit sie etwa 15 Jahre alt ist – also schon mehr als ihr halbes Leben. Wieso sie sich rasiert, hat sie erst kürzlich hinterfragt. «Wieso mache ich das eigentlich?», überlegt sie vor der Kamera, denn Spass machen würde ihr das Rasieren nicht.

Die Influencerin, die inzwischen einen Lifestyle-Blog führt, möchte nun herausfinden, ob sie nur deshalb Wert darauf legt, haarfrei zu sein, weil die Gesellschaft ihr das so vorgibt, oder ob sie es für sich macht. «Fühle ich mich wirklich eklig, wenn ich mich nicht frisch rasiert habe? Oder glaube ich nur, dass die anderen Leute denken, ich wäre eklig?», fragt sich die Bloggerin.

«Das ist ein verrückter Gedanke, Leute»

Sie sei jetzt 31 Jahre alt und wisse gar nicht, wie sie sich fühle, wenn sie sich nicht rasieren würde. «Das ist ein verrückter Gedanke, Leute», sagt Heinicke.

Mit ihrem Video ruft Bianca Heinicke ihre Follower dazu auf, selbst das Experiment zu wagen und etwas im eigenen Leben zu hinterfragen, bei dem man sich nie sicher war, ob man dies aus Überzeugung tut oder weil die Gesellschaft es diktiert. Ihr sei bewusst, dass sie die anfängliche Zeit sie einiges an Überwindung kosten werde, da der Gedanke, glatt rasiert sein zu müssen, so tief in ihr verankert sei.

«Uns wird ständig und überall erzählt, wie wir unser Leben zu leben haben, wie wir auszusehen haben, was wir nicht tun sollen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir werden teilweise so früh mit all diesen Themen konfrontiert bzw. ich nenne es für mich eigentlich manipuliert, dass wir es irgendwann unbewusst als unser Eigen wahrnehmen und aufnehmen und dementsprechend leben, uns verhalten und denken und fühlen», sinniert Bianca Heinicke. Und zeigt damit, dass sie sich von ihrem alten Ich und «Bibis Beauty Palace» endgültig verabschiedet hat.