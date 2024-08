1/5 Felix Kjellberg besucht mit seiner Frau Marzia und dem gemeinsamen Söhnchen Björn derzeit die Schweiz.

Saskia Schär Redaktorin People

Felix Kjellberg (34), der den meisten wohl eher unter dem Namen PewDiePie bekannt ist, gehört mit seinen 111 Millionen Abonnenten auf Youtube zu den Erfolgreichsten auf der Video-Plattform. Als Vergleich: Äthiopien, das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas, hat mit seinen 108 Millionen Einwohner fast gleich viele Menschen, wie PewDiePie auf Youtube abonniert haben. Eine kaum vorstellbare Zahl. Und dennoch marschiert der 34-Jährige unbehelligt über die Kapellbrücke in Luzern – respektive seine Frau Marzia Kjellberg (31), wie Bilder auf Instagram zeigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dort teilt der Schwede eine ganze Galerie mit Bildern von seinen Erlebnissen aus der Schweiz. So zeigt er sich mit Söhnchen Björn auf einem Schaukelpferd, postet ein Bild seiner Frau mit Sohn auf dem Arm in der Schweizer Berglandschaft, wie sie gemeinsam vom Bürgenstock auf Buochs herunterblicken oder wie er, PewDiePie, einen Sprung in das kühle Nass eines Sees wagt.

«Die Schönheit der Schweiz ist einfach unwirklich»

Die Fotostrecke postet er allerdings nicht (alleine) für die Feriengrüsse, sondern anlässlich des fünften Hochzeitstages mit seiner Ehefrau Marzia Kjellberg. «Ich habe das grosse Glück, jeden Tag mit der tollsten Mutter und Ehefrau zu verbringen. Ich freue mich auf weitere gemeinsame Abenteuer – dieses Mal in der schönen Schweiz!», schreibt Kjellberg zu den Bildern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Den Fans gefällts, wie ein Blick in die Kommentarspalte seines Beitrages, sowie in diejenige seiner Frau zeigt, die ebenfalls eine Fotostrecke postete und dafür noch ein Bild vom Chateâu Gütsch auf die Altstadt beifügt. Nebst zahlreichen Glückwünschen zum fünften Hochzeitstag und Gerede darüber, wie schnell die Zeit doch vergeht, gibt es auch bewundernde Kommentare zu der hiesigen Landschaft. «Die Schönheit der Schweiz ist einfach unwirklich» und «Atemberaubende Aussichten» ist dort zu lesen.