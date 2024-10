Das israelische Militär konnte den Hamas-Chef nach einem Jahr Jagd ausfindig machen und töten. Im Untergrund liess er es sich gut gehen. Foto: AFP 1/4

Über ein Jahr lang konnte sich Hamas-Chef Jahia Sinwar (†61) vor Israels Rache verstecken. Mit seiner Familie und mehreren Leibwächtern hauste er vor seinem Tod unter anderem in einem unterirdischen Bunker in Khan Younis. Wie es darin aussieht, soll ein Video zeigen, das vom israelischen Militär (IDF) veröffentlicht wurde.

Notenbündel liegen stapelweise oder in Plastiksäcken verstaut herum. Dabei handelt es sich nach Angaben des IDF um Millionen von Schekeln und US-Dollar. «Er lebte gut hier, während die Zivilisten an der Oberfläche in Armut zu verhungern drohen», sagt ein Soldat im Video. Die Kamera schwenkt in einen anderen schmalen Raum. Matratzen liegen am Boden, darauf Kleider verteilt. Hier sollen sich die Schlafplätze von Sinwars Bodyguards befunden haben. Laut Israels Militär wurden auch Schusswaffen, Sprengstoff und Munition gefunden.

Säckeweise Hilfsgüter

Hunger musste der Terrorchef keinen befürchten. Das Hauptversteck enthält neben einem Badezimmer auch eine vollausgestattete Küche mit Vorräten. Säckeweise Hilfsgüter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) hortete Sinwar unter der Erde. Diese waren eigentlich für die Bevölkerung im Gazastreifen vorgesehen.

Das Versteck in Khan Younis war den Angaben zufolge bereits im Februar von der israelischen Armee entdeckt worden. Der Hamas-Chef sei offenbar kurz vorher nach Rafah im Süden des Gazastreifens geflüchtet. Sinwar habe sich zwischen beiden Städten durch ein riesiges Untergrundnetz bewegt, er sei dabei stets von Leibwächtern begleitet worden.

Besitzt seine Frau eine Luxustasche?

Ein Sprecher des israelischen Militärs veröffentlichte zudem ein Foto von Sinwars Witwe auf X, das sie mit einer Handtasche der Luxusmarke Hermès zeigen soll. «Hat Sinwars Frau am 6. Oktober mit ihm den Tunnel betreten und dabei eine Birkin-Tasche getragen, deren Wert auf 32'000 Dollar geschätzt wird?», fragt der Sprecher dazu.

Ob es sich bei der Tasche um ein Original oder eine Fälschung handelt, ist nicht bekannt. Klar scheint jedoch: Sinwar, der als Drahtzieher des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 galt und am vergangenen Mittwoch auf der Flucht getötet wurde, musste mit seiner Familie im Untergrund kein Leben in Armut fristen.