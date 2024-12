Der schwedische Youtuber David hielt sich Jahre lang für zu hässlich und teilte sein «Problem» in einem sehr persönlichen Video. Kurz darauf erhielt er eine aufmunternde Nachricht, die alles in seinem Leben verändern sollte.

Das Video über Davids selbst empfundene Unattraktivität wurde über 24 Millionen Mal angeklickt

«Mein ganzes Leben wurde ich ziemlich schlecht behandelt. Ich fühle mich ziemlich allein und wollte auf Youtube nach Leuten suchen, die das gleiche Problem haben wie ich. Nämlich: total unattraktiv zu sein.»

Mit diesen harschen Worten beginnt der schwedische Youtuber David sein 2018 veröffentlichtes Video mit dem Titel: «Hässlich sein: meine Erfahrungen». Nach einer Aufzählung der Dinge, die er an sich selbst am wenigsten mag – darunter seine Zähne, die grosse Nase, die Unterlippe oder die Augenbrauen –, folgt eine lange Rückblende in seine Jugend, die vor allem von Ablehnung und gescheiterten Beziehungen geprägt war.

Von seinem Gefühlszustand macht David in dem rund 20-minütigen Clip kein Geheimnis. «Ich fühle mich extrem depressiv, extrem traurig und bin kurz vorm Aufgeben.» Seine einzige Hoffnung sei die Schönheitschirurgie, so David. An eine Zahnspange, eine etwas intensivere sportliche Betätigung oder an eine gesündere Körperhaltung denkt der Youtuber zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht.

Sie zog für ihn nach Schweden

Nichtsdestotrotz ging das Video viral und wurde bis heute über 24 Millionen Mal angeklickt. Kurz nach der Veröffentlichung schöpft der Youtuber neue Hoffnung. Denn: Ein Kommentar sticht aus der Masse heraus und stellt Davids Leben ziemlich auf den Kopf. «Ich finde dich eigentlich ganz süss, ehrlich. Ich meine es ernst», schreibt eine Nutzerin in die Kommentarspalte.

Von da an geht alles sehr schnell. Über den Messaging-Dienst Discord nimmt Juliana, wie die Frau heisst, Kontakt zu David auf. Die beiden tauschen Nachrichten aus, verlieben sich ineinander und führen zunächst eine Fernbeziehung. Kurz darauf beschliesst Juliana, von Argentinien in den Norden nach Schweden zu ziehen, wo David und sie sich 2023 das Jawort geben, wie «Bild» berichtet.

«Komisch, wie das Schicksal funktioniert»

Ihre Liebesgeschichte haben die beiden auf ihren jeweiligen Youtube-Kanälen dokumentiert. «Kurz nach der Hochzeit erinnerte ich mich an den ersten Kommentar, den ich auf seinem Kanal abgegeben hatte. Ich wusste nicht, dass der Typ, der in meiner Youtube-Empfehlung auftauchte und den ich sehr süss fand, mein Mann werden würde. Komisch, wie das Schicksal funktioniert», lässt Juliana in einem Video ihre Erinnerungen Revue passieren.

Für David scheint der vermeintliche Fluch der Abstossung und der unglücklichen Beziehungen somit ein Ende genommen zu haben. Er trägt mittlerweile nicht nur einen Ehering am Finger, bald wird er sich auch Vater nennen können. Juliana erwartet nämlich ein Kind von David. Ihren Fans teilte das Paar vor wenigen Monaten mit, dass sie in freudiger Erwartung eines Mädchens seien.