So haben die Promis ins Weihnachtsfest gestartet

Der eine feiert weisse Weihnachten in den Bergen, andere mögen es lieber in der Wärme am Strand – klar ist: Die Promis sind in festlicher Laune. Bis auf einer von ihnen haben die meisten einen besinnlichen Start in die Weihnachtszeit erleben dürfen.

1/12 Die Familie Klum-Kaulitz feiert Weihnachten im Nobelskiort Aspen. Foto: Screenshot Instagram

Auf einen Blick Promis feiern Weihnachten unterschiedlich

Bill Kaulitz erleidet am ersten Tag in den Bergen einen Ski-Unfall

Dieter Bohlen verbringt Weihnachten auf den Malediven Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am Mittwoch steht Weihnachten an! Ein Fest, worauf sich viele Schweizerinnen und Schweizer schon das ganze Jahr freuen. Während einige wenig bis gar nicht feiern, gibt es solche, die in der ganzen Woche mit ihrer Familie zusammenkommen und die Zeit geniessen. Ob in den Bergen, zu Hause oder am Strand: Auch die Promis lassen es sich in den Weihnachtstagen gut gehen und verbringen die Festlichkeiten mit ihren Liebsten.

Das Weihnachtsfest des Kaulitz-Klum-Clans im Nobelskiort Aspen (USA) schien an Harmonie und festlicher Stimmung kaum zu toppen. Erst am Abend des 24. Dezembers etwa teilte Modelmama Heidi Klum (51) auf Instagram ein Bild der gemeinsamen Bescherung, auf dem ihr Ehemann Tom Kaulitz (35), dessen Zwillingsbruder Bill (35) sowie Tochter Leni Klum (20) allesamt in volle Weihnachtsmann-Montur gehüllt waren. Doch in einer Instagram-Story hat der mitreisende Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz auch ein unerfreuliches Ferienerlebnis enthüllt.

Bill zog sich demnach beim Skifahren eine Verletzung zu. «Tag eins und ich habe einen Kapselriss im Daumen», teilt er die unangenehme Nachricht mit seinen Followerinnen und Followern. Sein Daumen sei «grün und blau und angeschwollen».

Vom Malheur möchte sich Bill seinen Pistenurlaub allerdings ganz offenbar nicht vermiesen lassen. «Jetzt muss ich wohl damit weiter Ski fahren», schreibt er noch zum Bild seiner Hand, die in einen schützenden Verband gehüllt ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Weihnachten muss nicht für alle weiss sein: Dieter Bohlen (70) verbringt die Festtage in Badehosen am Stand. «Wir fliegen auf die Malediven, dann zu einem Auftritt nach Dubai und danach wieder nach Hause», sagt er zur «Bild»-Zeitung. Vor seiner Abreise habe er mit seiner Familie am dritten Advent vorgefeiert: «So haben wir uns alle zusammen treffen können.»

Weihnachtsgrüsse von unseren Schweizer Promis findet ihr in der Bildergalerie.