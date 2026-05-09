Crewmitglied an Bord des Seuchenschiffs ist Schweizer

An Bord des Kreuzfahrtschiffs «MV Hondius» ist auch ein Schweizer Crewmitglied. Dem Mann geht es gut, obwohl er Kontakt zu Infizierten hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 88 Passagiere und 61 Crewmitglieder der «MV Hondius» Richtung Kanaren unterwegs

Ein Schweizer Crewmitglied hatte Kontakt zu Infizierten, zeigt keine Symptome

Bisher gab es drei Todesopfer

Marian Nadler Redaktor News

88 Passagiere und 61 Crewmitglieder schippern mit der «MV Hondius» aktuell in Richtung Kanaren. Nun kommt heraus: Ein Crewmitglied hat die Schweizer Staatsbürgerschaft. Das bestätigte Anne Lévy, die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), gegenüber SRF. Zuvor hatte das EDA Blick bestätigt, dass sich an Bord der «MV Hondius» ein Schweizer Staatsangehöriger befindet.

«Er hat zum Glück keine Symptome, es geht ihm gut», zitiert der Rundfunksender die BAG-Chefin. Bei dem Mann handelt es sich laut Lévy um eine Person, die an Bord Kontakt zu Infizierten hatte. Die WHO hatte am Freitag erklärt, dass zurzeit niemand an Bord Symptome zeige.

Schweiz: Mehrere Personen isoliert

Die spanischen Behörden wollen am Sonntag Passagiere und Crew vom Schiff bringen und in Teneriffa isolieren. Ein Schweizer Ehepaar hat das Kreuzfahrtschiff bereits Ende April verlassen und befindet sich bereits wieder in der Schweiz. Der Ehemann hat Symptome entwickelt und wird aktuell im Universitätsspital Zürich (USZ) behandelt. Das BAG sei mit ihm in Kontakt, sein Zustand sei gut, erklärte Lévy. Seine Frau soll keine Symptome haben.

Am Freitag war bekannt geworden, dass neben dem Ehepaar noch eine weitere Person in Genf in Isolation ist. Sie war mit einer schwer am Hantavirus erkrankten Person auf demselben Flug gewesen. Lévy rechnet nicht mit weiteren Infektionen in der Schweiz.

Am Freitagabend meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sechs bestätigte Hantavirus-Fälle und zwei Verdachtsfälle. Von den acht betroffenen Personen starben drei: ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Deutschland.