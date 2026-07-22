Für einen Teenager aus dem US-Bundesstaat Oregon lohnte sich der Besuch im Brocki. Was im ersten Moment wie ein übliches Sport-Jersey aussah, stellte sich als Original-Trikot der verstorbenen Basketball-Legende Wilt Chamberlain heraus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 13-jähriger Quinn B. kaufte altes Trikot für umgerechnet 2.50 Franken

Trikot erzielte bei Sotheby's-Auktion einen Verkaufspreis von fast 73'000 Franken

Basketball-Legende Wilt Chamberlain trug es 1972 während des NBA-Finals

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Der 13-jährige Quinn B.* war im Januar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In einem Secondhand-Laden in Portland beobachtete er, wie jemand ein gelbes Jersey-Shirt mit Lakers-Aufdruck auf einen Stapel Kleidung warf. Sofort nutzte der Teenager seine Chance und schnappte sich das Stück zum Schnäppchenpreis von umgerechnet 2.50 Franken.

Quinn B. war bereits vertraut mit dem Brocki-Geschäft – seit drei Jahren verkauft er seine Funde regelmässig im Internet weiter. Wie er gegenüber der Nachrichtenagentur AP erzählt, konnte er sein Glück zuerst selbst kaum fassen. Denn das Jersey gehörte zuvor der berühmten Basketball-Legende Wilt Chamberlain (verstorben am 12. Oktober 1999).

Ein gepanzerter Transporter holte die Trainingsjacke bei ihm ab

Wie seine Recherchen und die Überprüfung des Auktionshauses Sotheby's ergeben haben, trug Chamberlain das «aussergewöhnliche Erinnerungsstück» während der NBA-Finals im Jahre 1972. Bei der anschliessenden Versteigerung erzielte das Jersey einen Verkaufspreis von fast 73'000 Franken.

Immer wieder finden Glückspilze beim stundenlangen Stöbern in Secondhand-Stores günstige Kleidungsstücke, die sie später zu einem Vielfachen des Preises weiterverkaufen können.

Vince-Lombardi-Pullover

Bei einer Auktion in New York wurde 2015 ein Pullover der NFL-Legende Vince Lombardi für umgerechnet 35'000 Franken versteigert. Der Pulli mit der Aufschrift West Point wurde zuvor von einem Paar in einem Wohltätigkeitsladen für etwa 50 Rappen gekauft. Erst als sie per Zufall eine Dokumentation über Lombardi gesehen hatten, wurde ihnen der Wert des Stückes bewusst. Wie ABC News berichtete, wurde der Gewinn des Paares gespendet.

Tiktokerin findet Cartier-Tasche

Die US-Tiktokerin Chandler West machte beim Schmökern im Internet im Jahr 2023 einen grossen Gewinn. Für nur 1 Dollar kaufte sie eine alte Handtasche. Bereits beim Kauf ahnte sie, dass der tatsächliche Wert des Stücks deutlich höher sein musste. Wie die Kunstplattform Artnet berichtete, handelte es sich um eine Tasche der Luxusmarke Cartier aus dem Jahre 1920. Die Tasche wurde für umgerechnet 7600 Franken versteigert.

Nirvana-Kollektionen

Wer selbst gerne in Vintage-Läden geht, sollte nach alten Nirvana-Fan-Shirts Ausschau halten. Regelmässig werden diese im Internet teuer weiterverkauft. Laut Defunkd erzielt insbesondere das Canadian-Heart-Shaped-Box-Shirt hohe Preise. Auch Kurt Cobain war ein grosser Fan von sogenannten Thrift-Stores. Seine eigene Strickjacke wurde nach seinem Tod bei einer Auktion für umgerechnet 276'000 Franken versteigert.

* Name bekannt