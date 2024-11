Kurz für einen Tag nach Italien, Polen oder auch in die Schweiz: Das ist das Hobby von Luke Simmonds aus England. Kürzlich zog es den Extrem-Tagesreisenden nach Grindelwald in die Berner Alpen.

Planst du ab und zu mal einen Tagesausflug? Gehts dabei für einen Kurztrip auf die Rigi oder an den Bodensee? Für Luke Simmonds (35) aus Guildford bei London sind solche Ausflüge allerdings ein Kindergeburtstag.

Man könnte sagen, der IT-Berater hat den Begriff «Tagesausflug» neu definiert. Nach dem coronabedingten Lockdown packte den 35-Jährigen, inspiriert durch eine Facebook-Gruppe, die Reiselust. Aus Tagträumen wurde Realität und so machte sich der Extrem-Daytripper auf, wie der «Mirror» berichtet.

33 Franken für Hin- und Rückflug

Über den tieferen Sinn seines Vorhabens und die Öko-Bilanz lässt sich streiten, aber Simmonds meint es offenbar ernst: Zuletzt ging es für ihn unter anderem nach Italien, Polen und Litauen, immer darauf bedacht, die günstigsten Flugtickets zu ergattern. «Es ist auf jeden Fall billiger als ein Tagesausflug nach London und nach einer Weile macht es richtig süchtig», konstatiert er. «Hotels sind teuer. Wenn man nur die Flüge zahlt, spart man viel Geld.»

Und so gaben Simmonds und seine Freundin Amy Hughes (24) für ihren ersten Kurztrip nach Eindhoven in den Niederlanden für Hin- und Rückflug jeweils lediglich 30 Pfund (gut 33 Franken) aus. Es folgten Estland, Monaco, Nizza, Dänemark und viele Destinationen mehr, an denen er einen Tag verbrachte.

Demnächst soll es nach Agadir in Marokko gehen. Der Abenteurer hat auch schon einen Schnäppchenflug dorthin gefunden. 8.99 Pfund soll dieser kosten. Für den Preis gibt es in der Schweiz gerade mal eine Bratwurst mit Mini-Getränk zu kaufen.

Ein teures Schnäppchen

Apropos: Auch die Schweiz hat er schon besucht, unter anderem Grindelwald BE. «Es war mein extremster Daytrip», hält er in seinem Video auf Tiktok fest. Und mit Sicherheit war es auch einer seiner teureren Ausflüge. Die Gesamtkosten mit Flug nach Basel, Zug via Bern nach Interlaken und Grindelwald, Gondelbahn sowie Verpflegung sollen sich auf 279,12 Pfund, also 317 Franken, belaufen haben, wie der «Mirror» schreibt.

«Die Aussicht dort oben war atemberaubend», schwärmt der Abenteurer. Am Abend ging es dann «von einem der schönsten Orte, die ich je gesehen habe», zurück nach Hause. Für Simmonds steht schon fest, dass er im Winter zurückkommen will. Wer weiss, vielleicht sogar mal für mehr als ein paar Stunden.