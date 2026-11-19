Elon Musk hat bei den US-Zwischenwahlen fast eine halbe Milliarde Dollar verpulvert. Jetzt sagt er: «Ich bin nicht MAGA.» Trump antwortet mit einer kaum verhüllten Warnung.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Kleinlaut hört man Elon Musk (55) selten. Am Mittwoch war es so weit. «Die Republikaner wurden bei dieser Wahl offensichtlich vernichtend geschlagen», sagte er per Video am DealBook Summit der «New York Times». «Ich komme mir ziemlich dumm vor, so viel Geld ausgegeben und so wenig dafür bekommen zu haben.» Ein Hintertürchen liess er sich aber offen: Ohne sein Geld wäre es «vielleicht noch viel schlimmer» gekommen.

Fast eine halbe Milliarde Dollar hat Musk in den Wahlkampf der Republikaner gesteckt, so viel wie noch kein Einzelspender vor ihm. Über 150 Millionen gingen allein an eine Gruppe, die den Texaner Ken Paxton (63) unterstützte. Paxton verlor trotzdem. Erstmals seit 1988 holten die Demokraten in Texas wieder einen Senatssitz, landesweit eroberten sie beide Kammern des Kongresses. «Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich weniger ausgegeben», sagte Musk.

Aus «Dark MAGA» wird «moderat»

Dann folgte der Satz, der die meisten Schlagzeilen machte: «Ich bin nicht MAGA.» Wenn MAGA heisse, der Politik der Republikaner blind zu folgen, treffe das auf ihn sicher nicht zu. Er sei «ideologisch ziemlich moderat». Im Wahlkampf 2024 hatte er mit schwarzer Mütze noch gerufen: «Ich bin nicht nur MAGA, ich bin Dark MAGA.»

US-Präsident Donald Trump (80) reagierte am Donnerstag auf dem Rückflug von seiner Asienreise. «MAGA bedeutet für mich etwas ganz Bestimmtes», sagte er zu NBC News. «Und wenn Leute davon abweichen, ergeht es ihnen nicht sehr gut.» Gleichzeitig nannte er Musk «einen Freund» mit «sehr guten Absichten». Musk hatte ihn auf die Philippinen und nach China begleitet.

Die Demokraten wollen Musk künftig genauer unter die Lupe nehmen. Senator Ruben Gallego (46) schrieb auf X: «Eine Vorladung bekommst du trotzdem.»