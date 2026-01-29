Der Tod von Alex Pretti (†37) durch Bundesagenten in Minneapolis sorgt weiter für Aufsehen. Ein neu veröffentlichtes Video zeigt Pretti elf Tage vor seiner Erschiessung durch ICE-Agenten, wie er aggressiv gegen ICE austeilte. In seinem Hosenbund steckte eine Waffe.

Darum gehts Alex Pretti (†37) wurde von ICE-Agenten in Minneapolis erschossen

Neues Video zeigt Pretti, wie er Beamte anspuckt und ein Auto beschädigt

Elf Tage vor der Tötung trat Pretti auf ein Fahrzeug-Rücklicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Der Tötung von Alex Pretti (†37) durch zwei ICE-Agenten in Minneapolis hat offenbar eine Vorgeschichte. Neu veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen Pretti, wie er elf Tage vor seiner scheinbar standrechtlichen Hinrichtung ICE-Beamte anspuckt und das Rücklicht eines Bundesfahrzeugs zerstört.

Die Aufnahmen stellen das Bild des friedlichen Krankepflegers infrage, der auf einer Intensivstation tätig gewesen war. Sekunden vor seinem Tod war Pretti zudem eine halbautomatische Pistole abgenommen worden. Die gleiche Pistole trug er bei dem früheren Zwischenfall am 13. Januar auf sich.

Familie bestätigt Authentizität

In dem neu aufgetauchten Video ist ein Zusammenstoss zwischen Pretti und Bundesagenten zu sehen. Das Video, das vom digitalen Nachrichtenportal News Movement publiziert wurde, zeigt eine Eskalation, die sehr ähnlich verläuft wie der tödliche Vorfall wenige Tage später.

Ein Vertreter von Prettis Familie bestätigte gegenüber CNN, dass der Mann im Video Pretti sei. Laut dem Videoreport bestätigt auch Gesichtserkennungstechnologie von BBC, dass es sich bei der Person um den am 24. Januar Getöteten handelt.

Pretti ist zu sehen, wie er die Agenten anschreit und das Rücklicht ihres Fahrzeugs tritt, während die Agenten wegfahren. Die Agenten halten an, steigen aus ihrem Fahrzeug aus und bringen Pretti zu Boden. Der Zwischenfall in Minneapolis, rund drei Kilometer vom späteren Todesort des 37-jährigen entfernt, dauert nur wenige Sekunden.

Waffe in Hosenbund

Bilder zeigen deutlich, dass eine Waffe in Prettis Hosenbund steckt. Es ist unklar, ob die Agenten sie bemerkt haben.

Die Agenten entwaffnen Pretti nicht, sondern entfernen sich wieder. Es ist unklar, was unmittelbar vor oder nach der Aufnahme geschah. Pretti trug bei dem Zwischenfall eine ähnliche Kleidung und Mütze wie am Tag, an dem er tödlich niedergestreckt wurde.