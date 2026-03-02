Der US-Kongress hat Videos der Anhörungen von Bill und Hillary Clinton zu den Epstein-Enthüllungen veröffentlicht. Ex-Präsident Bill Clinton nahm dabei auch zu dem Badewannen-Foto Stellung. Bei seiner Frau Hillary kam es zu einem Eklat.

Janine Enderli

Im Rahmen der Epstein-Veröffentlichungen mussten die Clintons vergangene Woche vor dem US-Kongress antraben. Die Videos der Anhörungen von Ex-US-Präsident Bill Clinton (79) und der ehemaligen Aussenministerin Hillary Clinton (78) hinter verschlossenen Türen wurde am Montag vom zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht.

Die Videos dauern jeweils je viereinhalb Stunden. Zu Beginn der Befragung mussten beide schwören, dass sie vor dem Ausschuss die Wahrheit sagen werden. Diverse Medien – darunter auch die BBC – haben die ersten Sequenzen der Videos bereits analysiert. Auch in den sozialen Medien teilen die User fleissig Clips aus den Anhörungen. Die wichtigsten Momente im Überblick.

1 Eklat um geleaktes Foto

Etwa eine Stunde nach Beginn der Aussage von Hillary Clinton kommt es zu einem ersten, aufreibenden Moment. Ein Anwalt der 78-Jährigen informiert die Anwesenden darüber, dass ein Foto von Hillary Clinton aus dem Vernehmungsraum an die Öffentlichkeit gelangt sei. Darüber regt sich die 78-Jährige sichtlich auf.

Der Anwalt fragt, wie das trotz der Regeln für nichtöffentliche Anhörungen zulässig sein kann, zumal Clinton und ihr Team von Beginn an eine öffentliche Anhörung beantragt hatten, die abgelehnt wurde. Clinton zeigte sich verärgert über die Veröffentlichung. Eine Abgeordnete gab daraufhin zu, ein Foto aus dem Raum geteilt zu haben – dies sei aber vor der Anhörung geschehen.

2 Hillary Clinton: Keine Verbindungen zu Epstein

Clinton schlägt mit der Faust auf den Tisch und sagt: «Das spielt keine Rolle. Ich habe genug davon. Wir halten uns hier alle an die gleichen Regeln», sagt Clinton verärgert. «Ich bin fertig», sagt die ehemalige Aussenministerin und steht von ihrem Stuhl auf. Es wird entschieden, eine Pause zu machen.

Clinton erklärte nach ihrer Befragung am Donnerstag: «Ich weiss nicht, wie oft ich sagen musste, dass ich Jeffrey Epstein nicht kannte. Ich war nie auf seiner Insel, nie in seinen Häusern, nie in seinen Büros. Das ist mehrfach dokumentiert.»

3 Bill Clinton zu Whirlpool-Foto

Bill Clinton trat am Freitag vor dem Ausschuss. Während seiner Befragung räumte er ein, dass er sich häufig mit den Worten «Ich erinnere mich nicht» geäussert habe, da die Ereignisse «schon sehr lange zurückliegen. Ich habe nichts gesehen und nichts Falsches getan», betonte Clinton in seiner Stellungnahme. Dies bestätigte sich auch in den veröffentlichten Videos.

Etwa zur Hälfte seiner Aussage wird Bill Clinton auf ein vom US-Justizministerium veröffentlichtes Foto angesprochen, das ihn in einem Whirlpool zeigt. Das Foto sorgte nach seiner Veröffentlichung vor einigen Wochen weltweit für Schlagzeilen. Ein Abgeordneter sagt, die Öffentlichkeit wolle «Kontext» und «Details» kennen.

Clinton erklärt, er glaube nicht, «dass ich jemals wusste, dass das Foto aufgenommen wurde», und sei «ziemlich sicher», dass es am Ende einer «langen» Asienreise in Brunei entstanden sei. Zu der unkenntlich gemachten Person neben ihm im Whirlpool sagte Clinton: «Ich weiss nicht, wer das ist.» Er betont zudem, er habe nur fünf Minuten im Whirlpool gesessen. Zudem hätten keine sexuellen Aktivitäten stattgefunden und minderjährige Personen seien auch nicht anwesend gewesen.

Kein Fehlverhalten festgestellt

Tatsächlich wurde weder ihm noch Hillary Clinton jemals ein Fehlverhalten in Verbindung mit Epstein vorgeworfen. Auch gibt es keine öffentlichen Anschuldigungen von Opfern oder Zeugen gegen die Clintons.