Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft CIA warnt vor russischen Drohnenangriffen auf Spanien, Frankreich und Italien

Gerbera-Drohnen könnten von Handelsschiffen im Mittelmeer gestartet werden

Reichweite von 600 km ermöglicht Angriffe innerhalb ein bis zwei Stunden

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die CIA warnt vor möglichen russischen Drohnenangriffen auf Spanien, Frankreich oder Italien. US-Geheimdienste hätten Informationen über Angriffspläne Moskaus gesammelt und diese mit mehreren europäischen Regierungen geteilt, berichtet «El Mundo» in Bezugnahme auf eine Quelle aus dem litauischen Verteidigungsministerium. Demnach könnten unbemannte Drohnen vom Typ Gerbera, die eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern erreichen, von Handelsschiffen im Mittelmeer aus gestartet werden – etwa über die russische Schattenflotte. «Das ist überhaupt nicht schwer», führte die Quelle aus dem litauischen Verteidigungsministerium aus.

Die Gefahr solcher Angriffe wird von europäischen Behörden ernst genommen, insbesondere nach dem versuchten Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig Anfang August, den die deutsche Regierung Russland zuordnet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron berief aus Sorge um die nationale Sicherheit am 16. September den Verteidigungsrat ein und lud zwei Tage später die politischen Führer des Landes ins Élysée ein. Laut «El Mundo» scheint diese Reaktion an den CIA-Bericht geknüpft, der von mehreren europäischen Aussenministerien als glaubwürdig eingestuft worden sei.

Mittelmeerländer gelten als schwächer in der Luftverteidigung

Die Gerbera-Drohne ist etwa zwei Meter lang, wiegt 18 Kilogramm und kann mit bis zu fünf Kilogramm Sprengstoff beladen werden. Sie ist klein genug, um in handelsüblichen Containern auf Schiffen transportiert und von dort aus gestartet zu werden. Ihre Geschwindigkeit liegt bei rund 160 km/h, was sie in die Lage versetzt, Ziele an den Küsten von Spanien, Frankreich oder Italien innerhalb von ein bis zwei Stunden zu erreichen. Laut Keir Giles, einem britischen Experten für russische Militärstrategien, sind die Mittelmeerländer attraktiv für Russland, da sie als schwächer in der Luftverteidigung gelten.

Zudem fügte «El Mundo» an, dass in Spanien, Frankreich und Italien 2027 Wahlkämpfe und Wahlen stattfinden. Die aufgeladene politische Stimmung könnte durch mögliche Angriffe in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Litauens Aussenminister Kestutis Budrys mahnte: «Russland wird sich nicht verstecken. Wir müssen die Konsequenzen vermeiden.»