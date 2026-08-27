An einer Schule im brandenburgischen Gosen-Neu Zittau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz wegen einer Gewalttat gekommen. Der Einsatz läuft, die Umstände der Gewalttat sind bislang noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Tote nach Gewalttat an Privatschule bei Berlin, Polizei ermittelt

18-jährige Schülerin und 30-jähriger Mann unter den Opfern

19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, mutmasslich Ex-Freund der Schülerin

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

An der Docemus-Privatschule in Gosen-Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree, rund 35 Kilometer südöstlich von Berlin, gibt es derzeit einen Polizeieinsatz. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost gegenüber dem Sender rbb bestätigte. Auch Rettungskräfte und die Feuerwehr seien vor Ort. Auf X bestätigte die Polizei Brandenburg den laufenden Einsatz.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost gegenüber der «Märkische Allgemeinen» bestätigt, sind Rettungsdienst und Polizeikräfte gegen 13.45 Uhr angerückt. Nach der Gewalttat wurde ein Amokalarm ausgelöst.

Zwei Todesopfer nach Gewalttat an Schule

Die «Märkische Allgemeine» berichtet unter Berufung auf informierte Kreise von zwei Todesopfern. Bei einem der Opfer handle es sich um eine 18 Jahre alte Schülerin einer Sekundarschule. Das zweite Opfer sei ein 30 Jahre alter Mann. Er soll noch versucht haben, die Tat zu verhindern.

Nach Angaben der Zeitung soll es sich bei dem festgenommenen Mann um einen 19-Jährigen handeln. Er soll der Ex-Freund der 18-Jährigen gewesen sein. Ob er auch er Schüler der Schule war, ist aktuell nicht bekannt.

Auf X gab die Polizei Brandenburg später an, dass ein Mann festgenommen wurde. «Nach einer Gewalttat konnte eine männliche Person vorläufig festgenommen werden, die nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang steht. Wir sichern aktuell den Tatort», hiess es hierzu in der Mitteilung. Weitere Informationen gab die Polizei nicht an.

+++Update folgt+++