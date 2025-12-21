Eine Woche nach dem antisemitischen Anschlag am Bondi Beach in Sydney gedenkt Australien der 15 Opfer. Am Sonntag versammelten sich 20'000 Menschen zu einer Gedenkveranstaltung. Landesweit wurden Schweigeminuten abgehalten und Kerzen entzündet.

Rund 20'000 Menschen versammelten sich zur Gedenkveranstaltung am Ort des Angriffs

Schweigeminute, Kerzen und Flaggen auf halbmast: Genau eine Woche nach dem antisemitischen Schusswaffenangriff auf eine Chanukka-Feier am weltberühmten Bondi Beach in Sydney hat Australien der Opfer gedacht. Rund 20.000 Menschen versammelten sich am Sonntag am Ort des Angriffs zu einer Gedenkveranstaltung, wie die Organisatoren mitteilten.

Landesweit wehten die Flaggen auf halbmast, als um 18.47 Uhr Ortszeit zahlreiche Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf der Regierung folgten, bei Kerzenlicht eine Schweigeminute zum Gedenken der 15 Todesopfer abzuhalten. Genau zu dieser Uhrzeit hatte es am Sonntag zuvor die ersten Berichte über die Schüsse am Bondi Beach gegeben.

Betroffene entzündeten Kerzen

«Die vergangene Woche hat uns unsere Unschuld genommen, und so wie das Gras hier in Bondi mit Blut befleckt wurde, so wurde auch unsere Nation befleckt», sagte der Repräsentant der örtlichen jüdischen Gemeinde, David Ossip, bei der Gedenkveranstaltung am Strand.

Sanitäter, Polizisten und Angehörige der Opfer wurden auf die Bühne gebeten, um bei Anbruch der Dämmerung die Kerzen einer Menora zu entzünden, des siebenarmigen jüdischen Leuchters. Ein Rabbi verlas die Namen der Opfer.

Regierungschef ausgebuht

Unter den Beifall der rund 20'000 Teilnehmenden mischten sich Buh-Rufe, als die Anwesenheit des australischen Regierungschefs Anthony Albanese angekündigt wurde. «Blut an deinen Händen», rief ein Mann beim Eintreffen des Premierministers, wie Fernsehaufnahmen zeigten. Albanese erschien mit einer Kippa - der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung - zu dem Gedenken, hielt jedoch keine Rede.

In unzähligen Privathäusern wurden landesweit Kerzen in den Fenstern entzündet, um unter dem Motto «Licht statt Dunkelheit» Unterstützung für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu bekunden. An der berühmten Sydney Harbour Bridge, einem der Wahrzeichen der Stadt, waren die Flaggen auf halbmast gesetzt. Auf einem Banner an einem Wasserflugzeug, das den Bondi Beach überflog, war eine Solidaritätsbekundung für «unsere jüdische Gemeinde» zu lesen.

15 Tote bei Angriff

Bei dem Angriff hatten zwei Männer - Vater und Sohn - am Bondi Beach auf Teilnehmer einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka geschossen und 15 Menschen getötet. Unter den Toten waren ein zehnjähriges Kind und ein Holocaust-Überlebender. Dutzende Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Die australischen Behörden stuften das Verbrechen als antisemitischen Angriff ein. Albanese zufolge waren die Angreifer offenbar von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angetrieben.

Australien will Waffengesetze verschärfen

Albanese erklärte am Sonntag, seine Regierung werde prüfen, ob Polizei und Geheimdienste über die nötigen Befugnisse, Strukturen und Vereinbarungen zum Informationsaustausch verfügten, «um die Sicherheit der Australier zu gewährleisten». «Die von IS inspirierte Gräueltat zeige die sich rasch verändernde Sicherheitslage in unserem Land», sagte der Premier. «Unsere Sicherheitsbehörden müssen in der Lage sein, optimal zu reagieren.»

Am Freitag hatte Albanese bereits eine Aktion zum Rückkauf von Waffen angekündigt. Australien werde Waffenbesitzer dafür bezahlen, dass sie «überschüssige, verbotene und illegale Schusswaffen» abgeben, sagte Albanese.

Der Premier kündigte zudem an, die Gesetze zu verschärfen, die es einem der mutmasslichen Täter erlaubt hatten, sechs Hochleistungsgewehre zu besitzen. «Es gibt keinen Grund, warum jemand, der in einem Vorort von Sydney lebt, so viele Waffen braucht», betonte der Regierungschef.