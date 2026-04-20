Bus kracht in Österreich in Supermarkt

Am Montagvormittag krachte es in der österreichischen Stadt Salzburg heftig. Ein Bus fuhr in einen Supermarkt. Eine Person ist tot, mehrere weitere wurden verletzt.

Marian Nadler Redaktor News

Schwerer Verkehrsunfall im Salzburger Stadtteil Itzling: Ein Bus der Salzburg-Linien krachte frontal in ein Gebäude, in dem sich unter anderem ein Supermarkt befindet. Eine Person ist tot, schreibt die «Kronen-Zeitung».

Die Nachrichtenagentur APA meldete unter Berufung auf das Rote Kreuz neben der toten Person zwei Schwerverletzte, die ins Spital eingeliefert wurden sowie fünf Leichtverletzte. Laut APA dürfte es daneben noch rund 25 bis 30 weitere Betroffene geben, deren Zustand aktuell unklar ist. Vermutlich handelt es sich dabei um Fahrgäste, Passanten und Supermarktkunden.

Gebäude einsturzgefährdet? Statiker vor Ort

Neben dem Roten Kreuz sind Polizei und Feuerwehr vor Ort. Ein Sichtschutz wurde aufgestellt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren dabei, den Bus aus dem Supermarkt zu ziehen. «Salzburg24» meldete, dass ein Statiker nun prüfe, ob das Haus nach dem Crash einsturzgefährdet sei. Gut die Hälfte des Busses steckt im Gebäude. Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt.

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