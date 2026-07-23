Ein Grosseinsatz der Polizei läuft aktuell im bayerischen Regensburg. In einer Bank läuft eine Geiselnahme. Laut einem Medienbericht werden mehrere Personen festgehalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosseinsatz der Polizei in Regensburg bei Geiselnahme in einer Bank

Mindestens eine Person schwer verletzt, mehrere Geiseln in Gefahr

Polizei setzt «zahlreiche Kräfte» ein, meldet sie auf Plattform X

Mattia Jutzeler Redaktor News

Unübersichtliche Lage im bayerischen Regensburg. Laut mehreren Medienberichten läuft aktuell ein Grosseinsatz der Polizei. In einer Bank ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Mehrere Personen sollen sich in der Gewalt des Geiselnehmers befinden. Mindestens eine Person soll schwer verletzt sein.

Die Polizei bestätigt auf der Plattform X einen laufenden Einsatz. «Zahlreiche Kräfte» seien vor Ort. Laut der «Bild» soll es sich um einen Banküberfall mit Geiselnahme handeln. Die Polizei ist mit Spezialkräften im Einsatz. Es seien noch keine Forderungen des Geiselnehmers eingegangen.

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Täter noch im Gebäude

Laut der «Mittelbayerischen Zeitung» befindet sich der Täter aktuell noch im Gebäude. Die lebensbedrohlich verletzte Person wurde ins Spital gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen würden sich wohl noch weitere Personen im Gebäude befinden. Wie viele genau, ist nicht bekannt. Die Polizei geht aktuell von einem männlichen Einzeltäter aus.

Die Polizei habe das betroffene Gebiet grossräumig abgeriegelt. In den Seitenstrassen bringen sich Beamte mit Waffen und Schutzkleidung in Stellung. Auch ein Polizeihelikopter ist im Einsatz.

+++ Update folgt +++