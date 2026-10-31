Am Freitagabend ist es in einem Einkaufszentrum im kalifornischen Fairfield zu einer Schiesserei gekommen. Eine Person wurde getötet, sechs weitere teils lebensbedrohlich verletzt. Der Angreifer ist noch flüchtig.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Um 20.30 Ortszeit (4.30 Uhr Schweizer Zeit) rückte die Polizei im kalifornischen Fairfield wegen einer Schiesserei im Solano Town Center im «Spirit Halloween»-Geschäft aus. In einer Medienmitteilung bestätigt die Polizei sieben bestätigte Opfer mit Schussverletzungen. Eines der Opfer erlag seinen Verletzungen. Alle anderen wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht, wobei sich mindestens drei Opfer derzeit in lebensbedrohlichem Zustand befinden. Weitere Informationen zur Identität der Opfer gab die Polizei nicht bekannt.

Noch immer ist der Tatort von zahlreichen Polizeikräften umstellt. Die Ermittler befragen Zeugen und arbeiten mit Hochdruck daran, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Dieser ist noch flüchtig.

Ein Zeuge schilderte gegenüber dem Sendere KCRA, dass seine Frau gerade im «Spirit Halloween»-Geschäft ein Last-Minute-Kostüm für ihr Kind gekauft habe, als die Schüsse fielen. «Sie hörte fünf, sechs, sieben Schüsse. Leute rannten, schrien und weinten.»

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