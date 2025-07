1/5 Grace (rechts) hat den peinlichen Kiss-Cam-Moment gefilmt. Foto: Screenshot Instagram @instaagraace

Es sind nur wenige Sekunden, doch sie haben es in sich und sorgen weltweit für Wirbel. Sie zeigen einen Moment auf einem Coldplay-Konzert in den USA. Der Tech-CEO Andy Byron (50) hielt eng umschlungen seine HR-Chefin Kristin Cabot (52) in den Armen. Das Duo wurde in der Kiss Cam eingefangen und sollte sich küssen. Nur: Beide sind mit anderen Personen verheiratet. Und als sich die beiden gross auf der Leinwand sahen, versucht sich Byron schnell zu ducken. Cabot hielt beschämt die Hände vors Gesicht.

Der kleine Clip landete im Internet. Aufgenommen hat das Video Grace Springer (28) aus New Jersey (USA). Sie reiste mit Freunden nach Boston, um sich das Konzert der britischen Band Coldplay anzusehen. Während der Kiss Cam filmte sie unwissend den grossen Bildschirm, als dort plötzlich zwei turtelnde Personen auftauchten, die gerade beim Fremdgehen ertappt wurden.

Nach der Show wurde die Szene viel diskutiert. «Es war definitiv ein heisses Thema, aber niemand wusste, wer sie waren», erzählt Grace gegenüber der «US Sun». «Ich dachte nur, ich hätte eine interessante Reaktion auf die Kiss Cam eingefangen, und beschloss, das zu posten.»

«Ich bin überwältigt, um es milde auszudrücken»

Als sie den Clip am Abend vor dem Schlafengehen dann auf Tiktok postete, gewann er mit ein paar Tausend Aufrufen langsam an Fahrt. «Als ich aufwachte, waren es sieben Millionen. Jetzt sind es über 30 Millionen. Ich bin überwältigt, um es milde auszudrücken», so die 28-jährige Amerikanerin.

Es dauerte nicht lange, bis User im Internet herausfanden, dass es sich bei den beiden Personen auf der Kiss Cam um den Astronomer-CEO Andy Byron und seine HR-Chefin Kristin Cabot handelte. Nach seiner Freistellung reichte CEO Byron seinen Rücktritt ein, und auch Cabots Bilderbuch-Leben dürfte einen schweren Schlag erlitten haben.

«Ein Teil von mir fühlt sich schlecht»

Grace betont, dass sie «keine Ahnung» hatte, wer das Paar war. «Ein Teil von mir fühlt sich schlecht, weil ich das Leben dieser Menschen auf den Kopf gestellt habe, aber wer dumme Spiele spielt, gewinnt dumme Preise», so die 28-Jährige. Bedeutet: Dummheit muss bestraft werden.

«Ich hoffe, dass ihre Partner darüber hinwegkommen und eine zweite Chance auf das Glück bekommen, das sie verdienen, mit ihrer Zukunft noch vor sich», sagt die Amerikanerin. «Ich hoffe für sie, dass mein Video ein Glücksfall war.» Kurz nach Veröffentlichung des Videos löschte Byrons Ehefrau den gemeinsamen Nachnamen von ihren Social-Media-Profilen. Weitere Reaktionen der Partner sind bisher nicht bekannt.