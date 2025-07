HR-Chefin knutscht mit Tech-CEO Byron am Coldplay-Konzert

1/5 Kristin Cabot lebte ein Leben wie aus dem Bilderbuch: Kinder, erfolgreicher Mann, neues Haus. Foto: X

Darum gehts Affäre zwischen Astronomer-CEO und HR-Chefin bei Coldplay-Konzert gefilmt

HR-Chefin Kristin Cabot ist mit einem anderen CEO verheiratet

Cabot und ihr Ehemann kauften kürzlich ein Haus für 1,8 Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabrice Obrist Redaktor News

Beim Coldplay-Konzert in Boston (USA) wurde Andy Byron gefilmt, wie er Arm in Arm mit Kristin Cabot turtelte. Das Problem: Byron ist CEO der Firma Astronomer, Cabot ist die oberste HR-Chefin – und die beiden hatten eine Affäre. Als sie realisierten, dass sie gefilmt wurden, war es bereits zu spät. Die peinliche Aufnahme verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet.

Jetzt kommen immer mehr Details zum Privatleben der beiden ans Licht. So berichtet die «New York Post», dass HR-Chefin Kristin Cabot mit einem anderen CEO verheiratet ist. Dabei handelt es sich um Andrew Cabot. Er ist der Chef von Privateer Rum, einem Spirituosenhersteller aus dem US-Bundesstaat Massachusetts.

Ist in Firma ihres Mannes tätig

Der Zeitung zufolge geht aus Immobilienunterlagen hervor, dass das Paar seit 2023 an der gleichen Adresse im US-Bundesstaat New Hampshire gemeldet war. Doch damit nicht genug. Erst im Februar kauften die beiden noch gemeinsam eine Immobilie. Für umgerechnet rund 1,8 Millionen Franken erwarben sie ein doppelstöckiges Haus mit vier Schlafzimmern in der Nähe der Atlantikküste.

Kristin Cabot soll auch beruflich mit ihrem Mann zu tun gehabt haben. In ihrem mittlerweile gelöschten LinkedIn-Account stand, dass sie Mitglied im Beirat der Firma Privateer Rum ist, also der Firma, bei der ihr Mann die Geschäfte führt.

Konsequenzen noch unklar

Im Internet kursiert ein Bild des Ehepaars mit zwei Kindern, die die beiden zusammen grossziehen. Dabei soll es sich jedoch nicht um gemeinsame, sondern um Kinder aus früheren Ehen handeln, was jedoch nicht bestätigt ist.

Hingegen klar ist, dass Kristin Cabot mit dem Fremdgehen ihr Bilderbuchleben zerstört hat. Astronomer-CEO Andy Byron wurde bereits von der Firma freigestellt, zudem hat seine Frau auf den sozialen Medien ihren Nachnamen geändert. Die Konsequenzen für Cabot sind noch unklar.