Medien spekulieren, dass mit Alyssa Stoddard auch die Vizepräsidentin des Personalwesens von Astronomer anwesend war

Für Astronomer-CEO Andy Byron wurde ein Besuch bei einem Coldplay-Konzert in Boston zum Verhängnis. Der Inhaber der Softwarefirma wurde durch die Kiss-Cam mit seiner Affäre erwischt. Eng umschlungen mit der HR-Chefin der Firma, Kristin Cabot, war er auf den riesigen Bildschirmen der Arena zu sehen.

Doch nicht nur Byron und Cabot sehen im Clip so aus, als würden sie am liebsten im Erdboden versinken – neben den beiden steht eine dunkelhaarige Frau. Sie läuft knatschrot an und lächelt nervös. Doch wer ist sie?

Mit HR-Chefin befreundet

Laut mehreren Medienberichten soll es sich bei ihr um Alyssa Stoddard (32) handeln. Sie arbeitet ebenfalls bei Astronomer, jedoch erst seit Januar 2025 – das kann man ihrem Linkedin-Profil entnehmen.

Konkret ist Stoddard «Sr. Director People», sie ist also ebenfalls im Personalwesen tätig und dürfte mit Cabot befreundet sein – von ihr wurde Stoddard nämlich erst vergangene Woche zur Vizepräsidentin des Personalwesens befördert. Das berichtet die «Economic Times».

Firma dementiert Anwesenheit

In einem Statement der Firma Astronomer heisst es jedoch: «Alyssa Stoddard war bei der Veranstaltung nicht anwesend, und es sind keine anderen Mitarbeiter in dem Video zu sehen.»

Verschiedenste User und Userinnen in den Sozialen Medien sind sich dennoch sicher, dass es sich bei der Frau um die 32-Jährige handelt. Ein User stichelt: «Hey, Alyssa Stoddard… Wie sind Sie mit 32 Jahren zu Ihrer Rolle als ‹Direktorin› bei Astronomer gekommen?»

Stoddard selbst hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäussert.